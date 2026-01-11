KADES Uygulaması 18 Bin Kadına Tanıtıldı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması 2025 yılında 18 bin 409 kadına tanıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla 2025 yılında KADES uygulamasının tanıtımı sürdürüldü.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kent genelinde icra edilen faaliyetler sonucunda 18 bin 409 kadın vatandaşımızın telefonuna aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında cihaz konum bilgisi açarak bir tuşla Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını sağlayan ve olay yerine en yakın devriyenin sevk edildiği bir uygulama olan KADES aplikasyonu yükletilmiş ve uygulama hakkında bilgilendirme yapılmıştır.