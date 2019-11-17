Kadife Devrimi'nin 30. yıl dönümü: Prag'da yüz binlerce eylemciden 'buradayız' mesajı

Cumartesi günü Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen son 30 yılın en kalabalık eylemlerinden birinde 250 bine yakın gösterici buluştu. Hükümetin ve Başbakan Andrej Babis'in istifasını isteyen eylemciler, Kadife Devrimi'ne atfen "Buradayız!" sloganları attı.

Haber Yayın Tarihi:

ABD Başkanı Trump'tan sağlık durumuyla ilgili tweet: Her şey çok iyi, harika