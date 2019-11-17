Son Dakika Haberleri: Kadife Devrimi'nin 30. yıl dönümü: Prag'da yüz binlerce eylemciden 'buradayız' mesajı
Son Dakika Dünya Kadife Devrimi'nin 30. yıl dönümü: Prag'da yüz binlerce eylemciden 'buradayız' mesajı - Son Dakika Dünya

Kadife Devrimi'nin 30. yıl dönümü: Prag'da yüz binlerce eylemciden 'buradayız' mesajı

6 saat önce

Kadife Devrimi'nin 30. yıl dönümünde Prag meydanlarını dolduran Çek halkı 'Buradayız!' sloganlarıyla hükümetin istifasını istedi

Kadife Devrimi'nin 30. yıl dönümü: Prag'da yüz binlerce eylemciden 'buradayız' mesajı, System.String[]

Çekoslavakya'da 1989 yılında komünist rejimi sonlandıran Kadife Devrimi'nin 30'uncu yıl dönümünde Çek halkı yeniden meydanlara indi.


Cumartesi günü Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen son 30 yılın en kalabalık eylemlerinden birinde 250 bine yakın gösterici buluştu. Hükümetin ve Başbakan Andrej Babis'in istifasını isteyen eylemciler, Kadife Devrimi'ne atfen "Buradayız!" sloganları attı.

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Çek Cumhuriyeti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 07:34 
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