KADIKÖY D-100 KARAYOLUNDA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI; TRAFİK KONTROLLÜ ŞEKİLDE SAĞLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

KADIKÖY D-100 KARAYOLUNDA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI; TRAFİK KONTROLLÜ ŞEKİLDE SAĞLANDI

12.06.2022 03:11
KADIKÖY D-100 KARAYOLUNDA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI; TRAFİK KONTROLLÜ ŞEKİLDE SAĞLANDI

100 karayolu üzerinde makas attığı iddia edilen otomobil, önünde ilerleyen otomobile çarparak takla attı.

KADIKÖY D-100 karayolu üzerinde makas attığı iddia edilen otomobil, önünde ilerleyen otomobile çarparak takla attı. Takla atan otomobilin LPG'li olması nedeniyle önlem alan polis ekipleri, trafiği yan yoldan kontrollü bir şekilde sağladı.

Kaza, saat 01.15 sıralarında D-100 karayolu Kadıköy istikameti Sahrayıcedit mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, makas atarak ilerlediği iddia edilen 05 ACJ 042 plakalı otomobil, aynı istikamette giden 34 BES 77 plakalı otomobile çarparak takla attı. Takla atan otomobil içerisindeki sürücü hafif şekilde yaralanırken diğer otomobilde yaralanan olmadı. Takla atan otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilden gelen kokular üzerine ölçüm yapan itfaiye ekipleri, LPG tankından gaz sızdığını tespit etti. Ekipler, tankı kontrollü şekilde boşaltırken, trafiğin akışını da yan yoldan kontrollü şekilde sağladı. Kaza yapan otomobillerin çekici yardımıyla otoparka götürülmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

YORUMLAR
500
Kadıköy D-100 karayolunda 2 otomobil çarpıştı, otomobilde gaz kaçağı karayolu bir süre trafiğe kapatıldı Kadıköy D-100 karayolunda 2 otomobil çarpıştı, otomobilde gaz kaçağı karayolu bir süre trafiğe kapatıldı Kırklareli'nde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi Kırklareli'nde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
Kaynak: DHA

Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KADIKÖY D-100 KARAYOLUNDA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI; TRAFİK KONTROLLÜ ŞEKİLDE SAĞLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 03:15:12. #1.12#
SON DAKİKA: KADIKÖY D-100 KARAYOLUNDA 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI; TRAFİK KONTROLLÜ ŞEKİLDE SAĞLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement