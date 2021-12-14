Kadıköy'de bir restoranda kız arkadaşını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kadıköy'de bir restoranda birlikte yemek yedikleri sırada kız arkadaşını silahla başından yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 12 Aralık'ta Şemsettin Günaltay Caddesi'ndeki bir restoranda buluşan şüpheli T.E. ile D.S arasında tartışma yaşandı. Tartışma üzerine şüpheli T.E. üzerinde bulunan silahla D.S'yi yaraladı.

Olayın ardından kaçmaya çalışan T.E. polis ekiplerince yakalandı. Başından yaralanan D.S. ise hastanede tedavi altına alındı.

Müşteki D.S. polis ekiplerince alınan ifadesinde, erkek arkadaşı olan T.E. ile aralarının kıskançlık nedeniyle bozuk olduğunu belirterek, "Yaklaşık bir haftadır görüşmüyorduk. Kendisi benimle görüşmek istiyordu. Restoranda buluştuk. Beraber yemek yedik. Masada sürekli 'Sana hiç bir zaman zarar vermeyeceğim' şeklinde konuşuyordu. Üzerinde silah olduğunu hiç fark etmedim. Olay nasıl oldu net hatırlamıyorum. Uyandığımda arabadaydım. Bana silah çektiğini hatırlamıyorum. Yaralandığımı hastaneye gelince öğrendim. Kendisi ile masada tartışma halindeydik. Zaten anlaşamıyorduk, oturup konuşup ayrılacaktık. Kendisi hakkında geçmiş zamanlarda bir kaç kez şikayetim olmuştu. Şüpheli T.E'den şikayetçiyim. Şahıs hakkında aile mahkemesinden tedbir kararı çıkarılmasını talep ediyorum." şeklinde beyanda bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli T.E. Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Burada savcılığa çıkarılan T.E. ifadesinde, restoranda yemek yedikleri sırada D.S'nin kendisine yönelik fevri konuşmaları olduğunu iddia ederek, 2-3 sene önce el yapımı bir tabanca almıştım. Bir anlık sinirle tabancayı korkutma amaçlı kafa hizasında sıktım. Silahın patlayacağını bilmiyordum. Mermiyi o an şarjöre koymadım. D.S. kafasını bir anda çevirince kafasına denk geldi. Şoka girerek restorandan ayrıldım. Bahse konu silahı daha önce hiç kullanmadım, o gün giydiğim montun cebinde aldığımızdan beri duruyordu. Tabancayı olay akşamı planlayarak getirmedim. Yaptığımdan çok pişmanım."dedi.

Şüpheli T.E. ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.