Kadıköy'de boş binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'de boş binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi

26.05.2022 18:45
Kadıköy'de boş binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi

Kadıköy'de boş bir binanın yıkımı sırasında çökme oldu, park halindeki üç araç zarar gördü.

Kadıköy'de boş bir binanın yıkımı sırasında çökme oldu, park halindeki üç araç zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Rasimpaşa Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında önceden boşaltılan binanın bir kısmı, yıkım ekipleri çalıştığı sırada aniden çöktü.

Binadan koparak yola savrulan moloz parçalarının isabet etmesi sonucu park halindeki üç araçta hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Sahiplerine ulaşılan araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Yıkım çalışmasına, alınan güvenlik önlemleri sonrası devam edildi.

YORUMLAR
500
Çorum'da şarampole devrilen araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Çorum'da şarampole devrilen araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Tahmazoğlu, 'Hem ülke hem de vatandaşlar kazanıyor' Tahmazoğlu, 'Hem ülke hem de vatandaşlar kazanıyor'
Kaynak: AA

geri dönüşüm, Tragger, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de boş binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi - Son Dakika


Son Dakika
18:44 Gaziantep Valisi Davut Gül, canlı bomba saldırısı hakkında konuştu: Şüpheli bomba süsü vermiş, yaralı olarak etkisiz hale getirildi
17:59 "Üzerimde bomba var" diyerek polislerin üzerine yürümüştü! Vurularak etkisiz hale getirilen adamın kamera görüntüleri ortaya çıktı
17:50 Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Güney Kore yolcusu! Askerliğini yapıp geri dönecek
17:35 Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü binasının önünde bağıran canlı bomba vurularak etkisiz hale getirildi
17:19 Pençe- Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral, arkasında bıraktığı video ile yürek parçaladı!
17:19 Peru 7.2 şiddetindeki depremle sarsıldı! Deprem Bolivya, Şili ve Brezilya'da da hissedildi
17:16 Bebeğinin mamasına karınca ilacı döküp zehirlemeye teşebbüs eden babanın intihar girişimine dayıdan tepki: Keşke o ip kopmasaydı!
16:42 Gülşen konserine giden Zuhal Topal kendini tutamadı! Şarkı söylerken karın kaslarına dokundu
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
14:18 Shakira, vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 18:53:03. #1.13#
SON DAKİKA: Kadıköy'de boş binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement