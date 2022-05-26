Kadıköy'de boş binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi

Kadıköy'de boş bir binanın yıkımı sırasında çökme oldu, park halindeki üç araç zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Rasimpaşa Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında önceden boşaltılan binanın bir kısmı, yıkım ekipleri çalıştığı sırada aniden çöktü.

Binadan koparak yola savrulan moloz parçalarının isabet etmesi sonucu park halindeki üç araçta hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Sahiplerine ulaşılan araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Yıkım çalışmasına, alınan güvenlik önlemleri sonrası devam edildi.