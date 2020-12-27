Son dakika haberi! Kadıköy'de çıkan yangına kedinin devirdiği soba neden oldu iddiası - Son Dakika

Son dakika haberi! Kadıköy'de çıkan yangına kedinin devirdiği soba neden oldu iddiası

27.12.2020 16:29
Son dakika haberi! Kadıköy'de çıkan yangına kedinin devirdiği soba neden oldu iddiası, System.String[]

Son dakika gündem haberi: KADIKÖY'de 8 katlı bir binanın ikinci katında iddiaya göre evde bulunan kedinin elektrikli sobayı devirmesi sonucu yangın çıktı.

KADIKÖY'de 8 katlı bir binanın ikinci katında iddiaya göre evde bulunan kedinin elektrikli sobayı devirmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken 4 bina sakini dumandan etkilendi. Evde bulunan kedi ise polis tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi Bayar Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir binanın ikinci katında çıktı. İddiaya göre evde bulunan kedi, çocuk odasında yanan elektrikli sobayı devirdi. Ardından odadaki eşyalar bir anda alev aldı. O sırada içeride kızına banyo yaptıran Tuğçe Tezcan, yangını fark edince durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Tezcan, kızı ve apartman sakinleri binayı tahliye etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. 4 apartman sakini ise dumandan etkilendi. Bina sakinleri olay yerine gelen ambulanslarda tedavi altına alındı. Yangın, çıkan dairede bulunan 4 aylık 'Koko' isimli kedi ise Kadıköy Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli Komiser Yardımcısı tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen kediye su verilirken yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Daire sakini Tuğçe Tezcan, "Soba vardı, kedi devirmiş. Biz de içerideydik. Yetişene kadar alev aldı. Ben iyiyim, iyiyiz şu an. Küçük kızımı yıkıyordum." dedi.

- İstanbul
Son dakika haberi! Kadıköy'de çıkan yangına kedinin devirdiği soba neden oldu iddiası
Son dakika haberi! Kadıköy'de çıkan yangına kedinin devirdiği soba neden oldu iddiası
Son dakika haberi! Kadıköy'de çıkan yangına kedinin devirdiği soba neden oldu iddiası
Son dakika haberi! Kadıköy'de çıkan yangına kedinin devirdiği soba neden oldu iddiası
Son dakika haberi! Kadıköy'de çıkan yangına kedinin devirdiği soba neden oldu iddiası
Son dakika haberi! Kadıköy'de çıkan yangına kedinin devirdiği soba neden oldu iddiası
Son dakika haberi! Kadıköy'de çıkan yangına kedinin devirdiği soba neden oldu iddiası
Son dakika haberi! Kadıköy'de çıkan yangına kedinin devirdiği soba neden oldu iddiası
Son dakika haberi! Kadıköy'de çıkan yangına kedinin devirdiği soba neden oldu iddiası
Son dakika haberi! Kadıköy'de çıkan yangına kedinin devirdiği soba neden oldu iddiası
Son dakika haberi! Kadıköy'de çıkan yangına kedinin devirdiği soba neden oldu iddiası
Son dakika haberi! Kadıköy'de çıkan yangına kedinin devirdiği soba neden oldu iddiası
Son dakika haberi! Kadıköy'de çıkan yangına kedinin devirdiği soba neden oldu iddiası
Son dakika haberi! Kadıköy'de çıkan yangına kedinin devirdiği soba neden oldu iddiası

Kadıköy, Ramazan, Kamera, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kadıköy'de çıkan yangına kedinin devirdiği soba neden oldu iddiası - Son Dakika


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