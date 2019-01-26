Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de "Çocuk Kitap Günleri" Başladı

Kadıköy'de "Çocuk Kitap Günleri" Başladı

1 saat önce

Kadıköy Belediyesince bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Çocuk Kitapları Günleri" etkinliği, Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi'nde başladı.

Kadıköy'de
Kadıköy Belediyesince bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Çocuk Kitapları Günleri" etkinliği, Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi'nde başladı.

Etkinliğin açılışında AA muhabirine açıklama yapan Kozyatağı Kültür Merkezi Sanat Yönetmeni Fatma Keskin, sömestir dönemine denk getirerek çocukları kitapla buluşturduklarını belirtti. Keskin, etkinliğe 23 yayınevinin katıldığını söyledi.

Öğrenciler ile ailelerinin etkinliğe yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Keskin, "Milli Eğitim Bakanlığının çalışmaları, hem devlet hem de özel okullardaki öğretmenlerin de çocukları kitaba yönlendirmesi, çocukların kitap okuma alışkanlığını ciddi derecede artırdı. Buraya geldiklerinde ebeveynler ve çocuklar kendilerine uygun kitap bulabiliyor. Bu da kitap okuma oranının arttığının bir kanıtıdır." dedi.

Kadıköy Belediyesi Kültür Müdürü Simten Gündeş ise daha önce Haydarpaşa'da yaptıkları Kitap Günleri etkinliklerini, Özgürlük Parkı'nda 4 ay süren bir festival halinde gerçekleştireceklerini ifade etti.

Gündeş, festivalde çevre, kitap, sinema, sahaf, plak, klasik müzik ve caz başlıklarında etkinliklerin olacağını dile getirdi.

Çocuk Kitap Günleri, 3 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:08 Kaynak: AA

Kadıköy, Güncel
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