Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Çocuk Kitapları Günleri Başlıyor

Kadıköy'de Çocuk Kitapları Günleri Başlıyor

1 saat önce

"Kadıköy Belediyesi Çocuk Kitapları Günleri" 26 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi'nde (Kozzy) kapılarını açıyor.

Kadıköy'de Çocuk Kitapları Günleri Başlıyor, System.String[]

Kadıköy Belediyesi'nin çocuklarda kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için gerçekleştirdiği ve geleneksel hale getirdiği Çocuk Kitap Günleri başlıyor. Kozyatağı Kültür Merkezi Sanat Galerisinde 26 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'de açılışı yapılacak Çocuk Kitapları Günleri'ne Türkiye'nin önde gelen 11 yayınevi, çocuk kitaplarıyla katılıyor.

Çocuk Kitap Günleri 3 Şubat'a kadar Kozyatağı Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:36 Kaynak: Bültenler

26 Ocak, Kadıköy Belediyesi, Güncel
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