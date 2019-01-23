Kadıköy'de Çocuk Kitapları Günleri Başlıyor
1 saat önce
"Kadıköy Belediyesi Çocuk Kitapları Günleri" 26 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi'nde (Kozzy) kapılarını açıyor.
Kadıköy Belediyesi'nin çocuklarda kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için gerçekleştirdiği ve geleneksel hale getirdiği Çocuk Kitap Günleri başlıyor. Kozyatağı Kültür Merkezi Sanat Galerisinde 26 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'de açılışı yapılacak Çocuk Kitapları Günleri'ne Türkiye'nin önde gelen 11 yayınevi, çocuk kitaplarıyla katılıyor.
Çocuk Kitap Günleri 3 Şubat'a kadar Kozyatağı Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:36 Kaynak: Bültenler
Ortaokul Mezunu Gülderen Çetin, 53 Yaşında Kitap Yazdı
15 Yaşındaki Çocuk Erken Doğum Yaptı, Bebeği İhmal Nedeniyle Hayatını Kaybetti
Çırak Bulamayan Sanayi Ustası, Eşini Kaportacı Yaptı
Süs Kurdelelerini Salıncak Yapan Çocuk, Güvenlik Kamerasına Yakalandı