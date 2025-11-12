Kadıköy'de Gençler İçin Yeni Eğitim Programı: Mekanın Belleği - Son Dakika
Kadıköy'de Gençler İçin Yeni Eğitim Programı: Mekanın Belleği

12.11.2025 14:56
Kadıköy Belediyesi, Tasarım Atölyesi Kadıköy ve Tilki Sanat iş birliğiyle 24 Kasım'da başlayacak olan 'Kent, Sanat ve Tasarımı Buluşturan Yeni Bir Eğitim Programı' ile gençlere kentsel çevreyi estetik ve kültürel bağlamlarıyla değerlendirme yetkinliği kazandırmayı amaçlıyor.

(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi bünyesindeki Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK) ve Akademi Kadıköy, Tilki Sanat iş birliğiyle gençlere yönelik yeni bir eğitim programına ev sahipliği yapacak. 12 haftalık "Kent, Sanat ve Tasarımı Buluşturan Yeni Bir Eğitim Programı: Mekanın Belleği", Tasarım Atölyesi Kadıköy'de 24 Kasım'da başlayacak.

Tasarım Atölyesi Kadıköy, Kadıköy Belediyesi Akademi ve Tilki Sanat tarafından düzenlenen 12 haftalık "Kent, Sanat ve Tasarımı Buluşturan Yeni Bir Eğitim Programı: Mekanın Belleği" 24 Kasım'da başlıyor. Program katılımcılara kentsel çevreyi estetik, tarihsel ve kültürel bağlamlarıyla değerlendirme yetkinliği kazandırmayı amaçlıyor.

Program kapsamında sanat tarihi, çağdaş sanat, kamusal sanat, kent estetiği, mimarlık ve dijital kültür gibi alanlarda kuramsal seminerler ve uygulamalı atölyeler yer alacak. Katılımcılar, Kadıköy özelinde gerçekleştirilecek saha gezileri, psikocoğrafya temelli kent yürüyüşleri ve yaratıcı üretim çalışmalarıyla öğrenimlerini pekiştirecek.

Kimler başvurabilir

Eğitim süresince katılımcılar, görsel analiz, eleştirel haritalama, yapay zeka destekli dijital üretim, metin yazımı ve sunum tasarımı gibi beceriler kazanacak. Programın hedefi, gençlerin çevrelerini estetik ve kültürel bağlamlarıyla okuyabilen, tasarım süreçlerine bilinçli ve aktif katkı sunabilen "kent okuryazarları" haline gelmesini sağlamak olacak.

Program, 18-35 yaş aralığındaki üniversite öğrencileri ve kültür-sanat alanında çalışan ya da çalışmak isteyen genç profesyonellere öncelik tanıyor. Katılımcıların en az yüzde 80 devam sağlamaları ve final projelerini tamamlamaları bekleniyor. Eğitmen Dr. Çağatay Olgun'un rehberliğinde yürütülecek program, 25 kişi ile sınırlı olacak. Katılımcılar, başvuru formunda yer alan motivasyon ve beklenti sorularına verdikleri yanıtlara göre değerlendirilecek.

Detaylı bilgi ve başvuru formu için TAK, Akademi Kadıköy ve Tilki Sanat sosyal medya hesapları ziyaret edilebilecek.

Programa, 'https://eybs.kadikoy.bel.tr/web.talep.doms'knd=kultur&@talepId=2366' adresinden başvurulabilecek.

Kaynak: ANKA

14:40
