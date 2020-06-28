KADIKÖY'DE HAYVANSEVERLERDEN BELEDİYEYE TEPKİ - Son Dakika

KADIKÖY'DE HAYVANSEVERLERDEN BELEDİYEYE TEPKİ

Haber-Kamera Ali Kerem BENGİ İstanbul DHAKadıköy'de boş bir alanda bulunan sokak köpeklerinin belediye görevleri tarafından iğneyle bayıltıldıktan sonra götürülmesine çevredeki site sakinleri tepki gösterdi.

Haber-Kamera Ali Kerem BENGİ İstanbul DHA

Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı Bekir Polat'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Eşi ve çocuğunun terk ettiği koca, yol tabelasında intihara kalkıştı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak

Kadıköy'de boş bir alanda bulunan sokak köpeklerinin belediye görevleri tarafından iğneyle bayıltıldıktan sonra götürülmesine çevredeki site sakinleri tepki gösterdi. Hayvanseverlerle belediye ekipleri arasında yaşanan gerginlik anlarının görüntüleri, sosyal medyadan paylaşıldı. Bunun üzerine çok sayıda kişi Kadıköy Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hayvanseverlerin bir sitenin arka tarafındaki boş bir alanda besledikleri sokak köpeklerini Kadıköy Belediyesi ekipleri iğneyle bayıltılarak götürmek istedi. Olaya tepki gösteren site sakinleriyle belediye ekipleri arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Hayvanseverlerin olayı görüntüleyerek sosyal medyada paylaşması üzerine birçok kişi Kadıköy Belediyesi'ne tepki gösterdi.

TÜM HAYVANSEVERİN BU KONUYLA İLGİLİ BİR ARAYA GELMESİ İSTİYORUZ

Hayvansever Burcu Hamdullahpur, Her zaman bizim yanımızda olan her zaman bizimle iletişim halinde olan Kadıköy Belediyesi usulsüzce veteriner hekimi olmadan iğne atılarak iki yaşlı köpeğimizi almış bulunuyor. Hepimiz burada şaşkınız burada köpeklerimizin ısırma vakası yok, hastalıkları yok. Sadece havlama şikayetinden dolayı bir köpeğin toplanması kural dışı bir olay. Hepimiz bu dünyada yaşıyoruz. Kuşlar ötüyor, kediler miyavlıyor köpeklerimiz tabii ki de havlayacak bu kadar doğal bir şey yok. Biz bu olaya gayet şaşkınız ve tüm hayvanseverlerin bir araya gelmesini istiyoruz. Havlamadan dolayı köpekler toplanmaya başlandıysa yarın ne olacağını merak ediyoruz dedi.

HAYVANLARA SAYGI DUYMAYAN BİR BELEDİYE BAŞKANI İSTEMİYORUZ

Bir başka hayvansever Ayşegül Uğur ise Biz bu olaydan o kadar çok üzüldük, bu köpeklerin gidişini siz görseydiniz, yüreğiniz kan ağlardı. İki yaşlı köpeğimiz nerdeyse ölecekti. Ölmeleri göze alındı. Biz Kadıköy Belediyesi'nden daha neler bekleyeceğiz. Kadıköy halkı bunu hak etmiyor. Kadıköy hayvanları bunu hak etmiyor. ve biz böyle bir belediye başkanı istemiyoruz diye konuştu.

Kadıköy Belediyesi, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 12:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE HAYVANSEVERLERDEN BELEDİYEYE TEPKİ - Son Dakika

Son Dakika

18:02 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 16:57 Kimliği otomobilin camına sıkışan öğrenci, 1 yılını saniyelerle kurtardı 16:40 Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca'nın talihsiz bir şekilde burnu kırıldı 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 15:46 Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu 15:16 Beşiktaş Başkanı Çebi, Sergen Yalçın'la sözleşme uzatmayı düşünüyor
Rıdvan Dilmen'den TFF'ye sert eleştiri: Trabzonspor ve Alanyaspor'a ceza veremiyorlar, yemiyor
18:29
Dereye giren Suriyeli baba ile 2 oğlu boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi
18:28
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı Bekir Polat'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
18:27
Eşi ve çocuğunun terk ettiği koca, yol tabelasında intihara kalkıştı
18:15
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
18:02
Son Dakika: YKS maratonu bitti! Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
17:42
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
17:38
Yunanistan, Libya'da umudunu darbeci Sisi'ye bağladı: Türkiye'nin şansı yok
17:20
YKS nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü sahili tatilcilere kaldı
17:12
Sheffield United'ı 2-1 yenen Arsenal, Federasyon Kupası'nda yarı finale yükseldi
17:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 19:05:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KADIKÖY'DE HAYVANSEVERLERDEN BELEDİYEYE TEPKİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]