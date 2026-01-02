Kadıköy'de Lüks Oto Galerisine Operasyon - Son Dakika
3-sayfa

Kadıköy'de Lüks Oto Galerisine Operasyon

Kadıköy\'de Lüks Oto Galerisine Operasyon
02.01.2026 20:08
Müşterilerden vurgun yaptığı iddiasıyla lüks otomobil galerisine operasyon yapıldı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, müşterilerden ve yatırımcılardan milyarlarca liralık vurgun yaptığı iddiasıyla gündeme gelen lüks otomobil galerisine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağdat Caddesi Feneryolu mevkiinde bulunan S CLASS isimli lüks otomobil galerisine operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında galeri içerisinde bulunan otomobiller üzerinde inceleme yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda sahibi tespit edilen araçlar sahiplerine teslim edilirken, sahibi belirlenemeyen araçların ise yediemin otoparkına çekildiği öğrenildi.

Söz konusu galerinin sahibinin müşterilerden ve yatırımcılardan topladığı iddia edilen yaklaşık 11 milyar TL ile yurt dışına kaçtığı öne sürülmüş, galeri ise bir süredir kapalı bulunmuştu. Mağdur olduklarını iddia eden çok sayıda kişinin savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirtilmişti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, Otomobil, Kadıköy, Olaylar, Ekonomi, 3-sayfa, Son Dakika

Kadıköy'de Lüks Oto Galerisine Operasyon

SON DAKİKA: Kadıköy'de Lüks Oto Galerisine Operasyon - Son Dakika
