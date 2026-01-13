Kadıköy'de Mutfak Atölyesi Açıldı - Son Dakika
Kadıköy'de Mutfak Atölyesi Açıldı

13.01.2026 15:43
Anadolu Mutfak Sanatları Atölyesi, hükümlülerin topluma kazandırılmasını hedefliyor.

KADIKÖY'de denetim ve takibi süren hükümlüler için kurulan 'Anadolu Mutfak Sanatları Atölyesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı, Anadolu Mutfak Atölyemiz; infaz süreçlerini tamamlamakta olan hükümlü ve yükümlü bireylerin, toplumla sağlıklı, üretken ve kalıcı bir bağ kurmalarını amaçlayan nitelikli bir rehabilitasyon projesidir. Atölyemiz; katılımcıların mesleki bilgi ve becerilerle donatılmasını, çalışma kültürü ve sorumluluk bilinci kazanmalarını; aynı zamanda özgüven, aidiyet ve toplumsal fayda duygularının yeniden inşa edilmesini hedeflemektedir dedi.

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Eğitim ve İyileştirme Çalışmaları kapsamında, denetim ve takipleri devam eden hükümlülere mesleki beceri kazandırmak amacıyla İstanbul Ticaret Odası tarafından kurulan 'Mutfak Sanatları Atölyesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Törene; başsavcı vekilleri, cumhuriyet savcıları, Adalet Komisyonu Başkan Üyesi Memun Kılıç, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya ile Beykoz, Çekmeköy, Kartal, Ataşehir, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Adalar kaymakamları katıldı. Törende ayrıca ilçe belediye başkan yardımcıları, Çevre ve Şehircilik Müdürü Furkan Akbaş ile Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Uğur Erdoğan, TRT Program Yapımcısı ve sanatçı Turgay Başyayla da yer aldı.

Atölye sonunda, eğitimlerini başarıyla tamamlayan hükümlülerin topluma kazandırılması ve ülke ekonomisine katkı sağlayan bireyler haline gelmeleri ve iş hayatına katılmaları amaçlanıyor.

'BU PROJE; ÇOK BOYUTLU BİR İYİLEŞTİRME SÜRECİNİ İFADE ETMEKTEDİR'

Törende açılış konuşmasını Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı yaptı. Sancı, Açılışını gerçekleştirdiğimiz Anadolu Mutfak Atölyemiz; infaz süreçlerini tamamlamakta olan hükümlü ve yükümlü bireylerin, toplumla sağlıklı, üretken ve kalıcı bir bağ kurmalarını amaçlayan nitelikli bir rehabilitasyon projesidir. Atölyemiz; katılımcıların mesleki bilgi ve becerilerle donatılmasını, çalışma kültürü ve sorumluluk bilinci kazanmalarını; aynı zamanda özgüven, aidiyet ve toplumsal fayda duygularının yeniden inşa edilmesini hedeflemektedir. Bu yönüyle de meslek edindirme faaliyetlerinin ötesinde bireyin sosyal, ekonomik ve psikolojik bütünlüğünü güçlendiren çok boyutlu bir iyileştirme sürecini ifade etmektedir. İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyetleri devam etmekte olan; Sosyal Market, Tekstil Atölyesi, Bilişimle Değişim Projesi, Resim ve Ebru Kursları ile Manevi Rehberlik, Musiki ve Temelli Değerler Aktarımı projelerimizin ardından Anadolu Mutfak Atölyesi ile birlikte önemli bir hizmeti daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projeler; denetimli serbestlik uygulamalarının insana odaklı, dönüştürücü ve sürdürülebilir yönünü ortaya çıkaran çalışmalarımızın somut örnekleridir dedi.

Programın ardından, Anadolu Mutfak Sanatları Atölyesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA

Kadıköy, Güncel, Son Dakika

