Kadıköy'de elektrik direğine çarpan otomobildeki sürücü ağır yaralandı

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Kaza, saat 04.00 sıralarında Çetin Emeç Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Varan'ın kullandığı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Hakan Varan, otomobil içerisinde sıkışarak yaralandı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmaması için cadde üzerinde tedbir aldı.

"BURADA KAZALAR ÇOK OLUYOR"

Kaza ile ilgili konuşan görgü tanığı Selim Aydın, "Ben evde oturuyordum, çok yüksek bir gürültü duydum. Hemen o gürültüye geldim. Herhalde tahminim virajı alamadı beyefendi, çok geçmiş olsun. Buralarda bu tarz kazalar çok oluyor. Sürücülerin daha dikkatli kullanmasını istiyorum. Ben geldiğimde araç koltuğunda biri vardı ve onu çıkartmaya çalışıyorlardı. Bilinci yarı açık, yarı kapalı gibiydim" dedi. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.