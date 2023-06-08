Kadıköy'de elektrik direğine çarpan otomobildeki sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'de elektrik direğine çarpan otomobildeki sürücü ağır yaralandı

08.06.2023 10:37

Kadıköy'de bulvar üzerinde ilerleyen otomobilin yoldan çıkarak elektrik direğine çarptığı kazada sürücü ağır yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Çetin Emeç Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Varan'ın kullandığı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Hakan Varan, otomobil içerisinde sıkışarak yaralandı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmaması için cadde üzerinde tedbir aldı.

Otomobil elektrik direğine çarptı! Sürücü ağır yaralandı

"BURADA KAZALAR ÇOK OLUYOR"

Kaza ile ilgili konuşan görgü tanığı Selim Aydın, "Ben evde oturuyordum, çok yüksek bir gürültü duydum. Hemen o gürültüye geldim. Herhalde tahminim virajı alamadı beyefendi, çok geçmiş olsun. Buralarda bu tarz kazalar çok oluyor. Sürücülerin daha dikkatli kullanmasını istiyorum. Ben geldiğimde araç koltuğunda biri vardı ve onu çıkartmaya çalışıyorlardı. Bilinci yarı açık, yarı kapalı gibiydim" dedi. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Otomobil elektrik direğine çarptı! Sürücü ağır yaralandı
Otomobil elektrik direğine çarptı! Sürücü ağır yaralandı
Otomobil elektrik direğine çarptı! Sürücü ağır yaralandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
İzmir'de kaçak göçmenler minibüste çıkan yangın sonrası ormana kaçtı İzmir'de kaçak göçmenler minibüste çıkan yangın sonrası ormana kaçtı

İtfaiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de elektrik direğine çarpan otomobildeki sürücü ağır yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
23:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig'e yükselen Pendikspor'a tebrik
22:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig'e yükselen Pendikspor'a tebrik
22:24 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Erdoğan'ın "sevdam" dediği İstanbul için masada 4 önemli aday var
22:20 Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Pendikspor, Süper Lig'e yükselen son takım oldu
22:11 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği megakent için 4 isim konuşuluyor
22:07 Son Dakika: Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Pendikspor, Süper Lig'e yükselen son takım oldu
21:42 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Uşak'taki kadın ve çocukların zehirlenmesiyle ilgili açıklama yaptı: Hayati tehlike yok
21:38 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Uşak'ta kadın ve çocukların zehirlenmesiyle ilgili açıklama: Hiçbirinin hayati tehlikesi yok
21:27 İzmir'de kaçak göçmenler minibüste çıkan yangın sonrası ormana kaçtı
21:26 Fenerbahçeli genç ortasaha İsmail Yüksek, Galatasaray derbisi öncesi yaptığı açıklamalar sebebiyle PFDK'ye sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2023 23:09:40. #1.12#
SON DAKİKA: Kadıköy'de elektrik direğine çarpan otomobildeki sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement