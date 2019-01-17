Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Trafoda Çıkan Yangın Korku ve Paniğe Neden Oldu

Kadıköy'de Trafoda Çıkan Yangın Korku ve Paniğe Neden Oldu

1 saat önce

Kadıköy'de 10 katlı bir binanın bodrum katındaki elektrik trafosunda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Kadıköy'de Trafoda Çıkan Yangın Korku ve Paniğe Neden Oldu, System.String[]


Kadıköy'de 10 katlı bir binanın bodrum katındaki elektrik trafosunda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Ölen ya da yaralanan olmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın saat 08.00 sıralarında Suadiye Mahallesi Çolak İsmail Sokak'ta meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, 10 katlı binanın bodrum katındaki elektrik trafosunda yangın çıktı ve zaman zaman patlamalar meydana geldi. Bunu gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve sağlık  ekiplerine  haber verdi. Bina sakinleri korku ve panik içinde binadan çıktı.  İtfiayenin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Polisin yangınla ilgli soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Binadan çıkanlardan görüntü

-Binanın bodrum katından çıokan yoğun duman

-Yaşanan patlamalar

-İtfiayenin müdahalesi

-Vatandaşlar ile röp

-Üst kattaki vatandaşlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:24 Kaynak: DHA

Suadiye, İtfaiye, Kadıköy, 3. Sayfa
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