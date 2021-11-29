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Kadıköy'de veterinerde 'mahsur köpek' krizi - Son Dakika

Kadıköy'de veterinerde 'mahsur köpek' krizi

29.11.2021 10:19
Kadıköy'de veterinerde 'mahsur köpek' krizi

Kadıköy'de Funny cinsi köpeği kaybolan vatandaş, dağıttığı ilanlar sonrası köpeğinin veterinerde olduğunu öğrendi.

Kadıköy'de Funny cinsi köpeği kaybolan vatandaş, dağıttığı ilanlar sonrası köpeğinin veterinerde olduğunu öğrendi. Veteriner hekim ise, izin almadan gerçekleştirdiği kısırlaştırma işlemi ve konaklama ücreti olarak köpek sahibine toplamda 4 bin liralık fatura ile sözleşme şartı çıkardı. Hayvan sahibi ödemeyi kabul etse de köpeğin haklarını kaybedeceğini iddia ettiği sözleşmeyi reddetti. Veteriner polikliniğinin önünde bekleyen 11 yaşındaki çocuk ise gözyaşları içinde köpeğinin geri verilmesini istedi.

Olay, dün öğle saatlerinde Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bulunan bir veterinerde meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz Öksüz isimli vatandaş 4 gün önce kaybolan cins köpeği için kayıp ilanı verdi. Evden kaçan cins köpeği bulan bir vatandaş ise veterinere götürerek teslim etti. Öksüz, dağıttığı ilanlar sonrası köpeğinin veterinerde olduğunu öğrenince kliniğe gitti. Veteriner hekim ise köpek sahibine 4 bin liralık fatura ve sözleşme şartı çıkardı. Kendisinden izinsiz bir şekilde köpeği kısırlaştırılan vatandaş ödeme yapmayı kabul etse de yapılacak olan sözleşmenin köpeğin tüm haklarını karşı tarafa bırakacağını belirterek reddetti. Veteriner kliniği personelleriyse sözleşme olmadan köpeği teslim etmeyeceklerini belirtince taraflar karakola geçerek birbirinden şikayetçi oldu.

Öte yandan gününün büyük bir çoğunluğunu Funny cinsi köpekle geçiren küçük çocuk ise gözyaşları içinde köpeğini alabilmek için ailesiyle birlikte saatlerce veteriner kliniğinin kapısında beklese de herhangi bir sonuç alamadı.

"Köpeğimizi bize göstermiyorlar"

Yaşanan olaya ilişkin konulan köpek sahibi Ercan Öksüz, "İşyerinde çalıştığım esnada köpek bir anda kapıdan çıkıp gidiyor. Daha öncesinde de çıkardı fakat dolaştıktan sonra geri gelirdi. Bu gidişinde ise geri gelmedi. Ben de kayıp ilanı çıkardım. Kısa süre sonra bir tanıdığımız beni arayarak köpeğimin Bağdat Caddesi'ndeki bir veterinerde olduğunu söyledi. Köpeğimin burada herhangi bir onay alınmadan kısırlaştırıldığını öğrendim. Normalde 15 gün olmadan kayıp dahi olsa kısırlaştırılamaz. Normalde köpeği almış olmamız gerekiyordu fakat kendileri bize kısırlaştırma işlemlerinin ücretini talep ettiler. Ayrıca bir de sözleşme imzalatmaya çalıştılar. Ben gereken ödemeyi yaparım. Bizim rahatsız olduğumuz konu köpeğin haklarının bu sözleşme ile karşı tarafa geçecek olması. İlk geldiğimizde 4 bin liralık bir masraf çıkarmışlardı. Köpeğimizi görmek istediğimizde ise bize göstermediler. Yani köpeğim burada olup olmadığı dahi belli değil. Çocuğum şeker hastası bu durumdan çok fazla etkilendi. Her gün ağlayarak köpeğini istiyor" diye konuştu.

"Bizi tehdit ettiler"

İddiaları cevaplayan Veteriner Hekim Elif Kayan, "Ben kendilerine köpeklerini kısırlaştırdığımız için bir ödeme yapmaları gerektiğini söyledim. Sonuçta sahipli bir köpek. Kendisi bize teşekkür ederek borcunu ödeyeceğini söyledi. Biz buluşmak üzere randevulaştık. Biz bu tür olaylarda HAYTAP sözleşmesini kullanıyoruz. Karşı tarafa sözleşme imzalatıyoruz. Hem onların güvenliği için hem de kendi açımızdan durumu garanti altına alabilmek için" diyerek sözleşmenin imzalanması halinde köpeği teslim edeceklerini belirtti. - İSTANBUL

Kadıköy'de veterinerde 'mahsur köpek' krizi
Kadıköy'de veterinerde 'mahsur köpek' krizi
Kadıköy'de veterinerde 'mahsur köpek' krizi
Kadıköy'de veterinerde 'mahsur köpek' krizi
Kadıköy'de veterinerde 'mahsur köpek' krizi
Kadıköy'de veterinerde 'mahsur köpek' krizi
Kadıköy'de veterinerde 'mahsur köpek' krizi

Cengiz Öksüz, Veteriner, Kadıköy, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de veterinerde 'mahsur köpek' krizi - Son Dakika


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