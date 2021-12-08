Kadıköy'de Yenilenebilir Enerji Projesi'ni hayata geçiriyor - Son Dakika

Proje ilk adımını Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi'nin çatısına kurulumu başlayan güneş panelleriyle atıyor.

Odabaşı, güneş enerjisi panelleri ile kurum binalarında 2030 yılı sonuna kadar 2,5 megawatt yenilenebilir enerji yatırımı gerçekleştirerek karbondioksit emisyonunun azaltılmasını hedeflediklerini söyledi. Odabaşı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadıköy Belediyesi dünyanın ortak sorunu haline gelen küresel iklim krizi ile mücadeleye yönelik Sürdürülebilir Enerji ve İklim Adaptasyon Eylem Planlarını 2018 yılında hazırladı ve 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 40 oranında azaltmayı taahhüt etti. Bu hedefin yüzde 6'sı ise, belediye binalarımıza ve alanlara yapılacak yenilikçi ve yenilenebilir enerji projeleri ile gerçekleşecek. Projelerimizin ilki, Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi'nin çatısına kurulan güneş panelleriyle hayata geçiyor. Kurulan paneller sayesinde, evlendirme dairesi binasının enerji ihtiyacı güneşten karşılanacak. Belediyenin hedefi 2024 yılı sonuna kadar kurum binalarında 1 megawatt yenilenebilir enerji yatırımı gerçekleştirerek, 700 ton karbondioksit emisyonunun azaltılmasını sağlamak ve 2030 yılı sonuna kadar da bunu 2,5 megawatta çıkartmak."

Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi'nin 2000 metrekarelik çatısına kurulan toplam 384 adet güneş enerjisi paneli, binanın yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayacak ve kurumsal karbon salınımında 98,4 ton azaltım sağlayacak.