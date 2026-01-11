Kadın Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kadın, evde tartıştığı erkek arkadaşını banyoda bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi Uzungöl Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın teras katında yaşanan olayda, F.Z. (34) ile erkek arkadaşı S.C. (20) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda F.Z., banyoda S.C.'yi bıçakladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri S.C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. F.Z. polis ekipleri gözaltına alınırken, ölen gencin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ