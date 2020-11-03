Kadın çiftçilerin projesi DOĞAKA'dan 1 milyon lira destek - Son Dakika

Osmaniye'de "Süs Bitkileri Sektöründe Kırsal Alanda Kadın İstihdamı" projesi Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından 1 milyon lira destek gördü.

Tarım ve Orman İl Müdürü Recep Bulut, yaptığı açıklamada, Değirmenocağı Rahime Hatun Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile hazırlanan projeyle kadın istihdamının artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Proje kapsamında kooperatif yönetim binası yapılacağını ve 4 dekar alanda gül serası kurulacağını ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

"Ajans tarafından 2020 yılında ilan edilen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında İl Müdürlüğümüzce hazırlanan ve başarılı bulunan projemiz kırsalda kadın istihdamının arttırılmasını sağlayacak. Bu anlamda kadın çiftçilerimiz tarafından kesme gül yetiştiriciliği yapılacak. Projemiz kadın istihdamı açısından son derece önemlidir. Projenin toplam maliyeti 1 milyon liradır."