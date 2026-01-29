Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekildi - Son Dakika
Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekildi

Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekildi
29.01.2026 09:52
Fatih Köse, kadın cinayetlerinin toplumsal bir çöküşün göstergesi olduğunu vurguladı.

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, kadın cinayetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, toplum olarak ciddi bir iletişim ve empati krizi yaşandığını belirterek, "Düşünmüyoruz, düşünmeden konuşuyoruz. Karşımızdakini anlamıyoruz. Bir kaosun, bir gürültünün içindeyiz ve maalesef birbirimizin sesini duyamıyoruz" dedi.

Kadın cinayetlerinin yalnızca adli bir vaka olarak ele alınamayacağını vurgulayan Köse, meselenin toplumsal ve kültürel bir çöküşün göstergesi olduğunu ifade etti. Köse, "Kadına yönelik şiddet ve cinayetler, bir anlık öfkenin değil; yıllar boyunca biriken sevgisizlik, tahammülsüzlük ve anlayışsızlığın sonucudur. İnsanlar konuşuyor ama dinlemiyor, görüyor ama anlamıyor" diye konuştu.

Toplumda empati duygusunun giderek zayıfladığını ifade eden Köse, şunları söyledi: "Her birey kendi sesini duyurma derdinde. Gürültü arttıkça vicdanlar susuyor. Kadın cinayetlerini önlemek istiyorsak önce birbirimizi gerçekten dinlemeyi öğrenmeliyiz. Eğitimden aile yapısına, medyadan sosyal hayata kadar her alanda ciddi bir yüzleşmeye ihtiyacımız var."

Düşünce Rotası Derneği olarak farkındalık çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Köse, yetkililere ve topluma çağrıda bulunarak, "Bu mesele sadece kadınların değil, hepimizin meselesidir. Sessiz kalmak, suça ortak olmaktır. Daha adil, daha anlayışlı ve daha vicdanlı bir toplum için hep birlikte sorumluluk almalıyız" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekildi - Son Dakika
