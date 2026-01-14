Kadın Cinayetlerine Protesto - Son Dakika
Kadın Cinayetlerine Protesto

Kadın Cinayetlerine Protesto
14.01.2026 17:19
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, İstanbul'daki kadın hakimi vuran savcıyı protesto etti.

ANKARA'da Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan'ın Hakim Aslı Kahraman'ı tabancayla vurup yaraladığı olayı Adalet Bakanlığı önünde protesto etti.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, İstanbul Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde Hakim Aslı Kahraman'ın Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tarafından vurup yaraladığı olaya tepki göstermek amacıyla Adalet Bakanlığı önünde bir araya geldi. Grup adına açıklama yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Ankara Temsilcisi Işıl Kurt, "Dün İstanbul Anadolu Adliyesi'nde erkek bir savcı, kadın bir hakimi ateşli silahla yaraladı. Bu savcı şu anda kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanıyor. Adliyenin içinde; tüm toplumun adalet aradığı, kadınların şiddete uğradığında başvurduğu, öldürülen kadınların ailelerinin acılarını dahi yaşayamadan adalet için nöbet tuttuğu o koridorlarda, adaleti sağlamakla görevli ve güvenilen bir kişi bir kadını öldürmeye teşebbüs etti. Biz kadınların göz göre göre öldürülmesine, şiddete uğramasına yol açan bu sistemle mücadele edeceğiz. Sorumluluğu olan tüm kamu görevlilerinin yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Cezasızlık politikalarına geçit vermeyeceğiz. Kadınların öldürülmesine ve şiddete uğramasına neden olan yargı paketlerine ve kontrolsüz düzenlemelere geçit vermeyeceğiz" dedi. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: DHA

İstanbul, Cinayet, Şiddet, Güncel

Son Dakika Güncel Kadın Cinayetlerine Protesto - Son Dakika

SON DAKİKA: Kadın Cinayetlerine Protesto - Son Dakika
