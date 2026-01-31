Kadın Cinayetlerine Tepki

ANKARA Kadın Platformu üyeleri, Ülker Koçak'ın (73) eski damadı tarafından öldürülmesine tepki gösterdi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 27 Ocak'ta meydana gelen olayda, kadın kuaförü Erkan Bartan (53), eski eşi Sevkin Koçak'ı (54) tabanca ile yaralayıp kayınvalidesi Ülker Koçak'ı öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Ankara Kadın Platformu üyeleri, olaya tepki göstermek için Kızılay'da Yüksel Caddesi'nde bir araya geldi. Yaklaşık 50 kişilik grup adına konuşan Platform Üyesi Sevinç Koçak, kadın cinayetlerine karşı mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, "Her gün erkek şiddetiyle katledilen bir kadın haberiyle uyanıyoruz. Bir kişi daha eksilmemek için kadınları koruma yükümlülüğü olan devlet kurumlarına 6284'ü uygulamadıkları için isyan ediyoruz. Erkek şiddeti bireysel bir suç türü değil, giderek olağanlaşan sistematik bir sorundur" dedi.

Ülker Koçak'ın öldürülmesinin önlenebilir olduğunu vurgulayan Koçak, "Biz bu cinayetin yabancısı değiliz. Çünkü bu ülkede kadınlar, şiddeti defalarca bildirmelerine rağmen yalnız bırakılıyor. Koruma talep eden kadınlar korunmuyor, başvurular ciddiye alınmıyor, tehditler 'aile meselesi' denilerek geçiştiriliyor. Erkekler tarafından öldürülen kadınların büyük bölümünün koruma kararı olduğunu biliyoruz. Ancak takip edilmeyen, denetlenmeyen ve risk analizi yapılmayan koruma kararları kadınları korumuyor" ifadelerini kullandı.