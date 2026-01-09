Kadın Dinlenme Evleri 5 Yıldır Hizmette

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, kadınların bir araya geldikleri dinlenme evlerinin 5 yıldır hizmet verdiğini belirtti.

İbaş, yaptığı açıklamada, Sağsıağcı Caddesi ile halk pazarı mevkisinde yapılan kadın dinlenme evlerine ilgi gösterildiğini söyledi.

İlçenin dağınık bir coğrafyaya sahip olduğuna işaret eden İbaş, "Cuma günleri kırsal bölgelerden vatandaşlarımız ihtiyaçları için ilçe merkezine gelir. Kadınlarımız bakkal ve manav kapılarında, taş üzerinde oturuyor bu da bizleri üzüyordu. Bu durumu kadın dinlenme evleri ile ortadan kaldırdık." dedi.

İbaş, çay, kahve ve çorba ikram edilen dinlenme evlerinde aynı zamanda mescit de yer aldığını aktardı.