Kadın emeğine dair her şey bu çarşıda - Son Dakika

Kadın emeğine dair her şey bu çarşıda

Samsun'da "Çarşı 1919", kadın emeğinin yüzlerce çeşit örneklerini sergilemeye devam ediyor.

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Samsun'da "Çarşı 1919", kadın emeğinin yüzlerce çeşit örneklerini sergilemeye devam ediyor.

19 Mayıs 1919'un 100. yılında "Kadın Emeğine Dair Herşey" sloganıyla Anıt Park'ta açılan "Çarşı 1919"da Samsunlu kadınların ürettikleri ürünler yer alıyor. Eğitici oyuncaklardan 3 boyutlu tablolara kadar birçok ürün bulunan çarşıda her şey tamamen el emeği ile yapılıyor. Gazetelerden birçok ürün yapan Serpil Coşkun her şeyi değerlendirmek istediğini belirterek, "Amaç atılacak şeyleri değerlendirebilmek. Basit bir yöntem ile evinize objeler üretebiliriz gazetelerden. Atılacak şeyleri değerlendirmek malum günümüzde çok önemli. Her şeyi değerlendirmek istiyorum. O yüzden buna merak sardım hem beni dinlendiriyor hem de adeta bir terapi bütün kadınlara da tavsiye ediyorum" dedi.

Engelli gençler de üretiyor

Samsun Engelli Kadınlar Derneği Başkanı Selma Gündoğdu, çarşıda sergiledikleri ürünlerin engelli bireylerin el emeği olduğunu belirterek, "Bunların hepsini engelli öğrencilerimiz yapıyor. Biz engelsiz bir derneğiz engellere karşı gelerek hem aile ekonomilerine katkı sağladılar hem kendilerini geliştirdiler. Bugün hepsi sosyal medya hesapları açtılar çalışıyorlar ve üretiyorlar. Pandemi bizi hiç etkilemedi hala soruyorlar ne zaman açılacak kurslar diye gençlerimizi hem hayata tutundurduk hem de aileleri gönderdikleri derneğimizde sabahtan akşama kadar gözleri arkada kalmadan bir rehabilitasyon merkezi görevi yapıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

19 Mayıs, Engelli, Samsun, Kadın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 16:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kadın emeğine dair her şey bu çarşıda - Son Dakika Ekonomi

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