Kadın girişimcilerin başarı hikayesi belgesele taşındı - Son Dakika
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Kadın girişimcilerin başarı hikayesi belgesele taşındı

7 saat önce

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nca (TİSVA) hazırlanan ve 7 mikrogirişimci kadının başarı hikayesini anlatan 7 KİBELE belgeseli, 18 Şubat saat 20.30'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

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Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nca (TİSVA) hazırlanan ve 7 mikrogirişimci kadının başarı hikayesini anlatan 7 KİBELE belgeseli, 18 Şubat saat 20.30'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

Yönetmenliğini Orhan Tekeoğlu'nun yaptığı belgeselde, TİSVA'nın Türkiye Grameen Mikrofinans Programı'ndan yararlanan Mardin'den Zerge Torun, Aydın'dan Sevilay

Köseoğlu, Artvin'den Meryem Alpaslan, Gaziantep'ten Seher Toprak, İstanbul'dan Melek Yılmaz, Mersin'den Fatma Kalkan ve Diyarbakır'dan Güler Bal'ın hikayesi anlatılıyor.

Yapımcılığını TİSVA, Aziz Akgül, Begüm Kondakçı ve Nurdan Tekeoğlu'nun üstlendiği 7 KİBELE belgeselinin gösterimi öncesi, sinema sanatçısı Selda Alkor'un da konuşma yapması bekleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli belgeselin ilk yurt dışı gösterimi ise mikrokredi uygulamasının

mimarı ve Nobel ödüllü Prof. Dr. Muhammed Yunus'un ülkesi olan Bangladeş'te yapılacak.

TİSVA, 2003'ten bu yana mikrokredi faaliyetlerini sürdürüyor. Vakıf bünyesinde yürütülen Türkiye Grameen Mikrofinans Programı, dar gelirli kadınların ekonomik hayata

dahil olmaları için mikrokredi desteği veriyor. Program kapsamında bugüne kadar 1 milyar liraya yakın küçük bir

sermaye olan mikrokrediyi kullanan 200 bin kadın ekonomik hayata dahil oldu.

Orhan Tekeoğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 08:58 Kaynak: AA
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