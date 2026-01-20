Kadın Kolları Konya'ya Kültür Gezisi Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kadın Kolları Konya'ya Kültür Gezisi Düzenledi

Kadın Kolları Konya\'ya Kültür Gezisi Düzenledi
20.01.2026 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları, sosyal katılımı artırmak için Konya'ya kültür gezisi düzenledi.

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanlığınca Konya'ya kültür gezisi düzenlendiği bildirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını desteklemek, birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmek amacıyla geziler düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, bu gezilerin tarihe ve kültürel mirasa yakından tanıklık etmeye vesile olduğunu kaydetti.

Bu hafta rotalarının Mevlana'nın şehri Konya olduğunu belirten Ertorun, "Manevi atmosferiyle gönüllere dokunan, hoşgörüsüyle tüm dünyaya örnek olan bu kadim şehirde bulunmak bizler için büyük bir anlam taşıdı. Tarihi dokusu, kültürel zenginliği ve gönül iklimiyle Konya, ziyaretimiz boyunca her birimize ayrı bir huzur ve farkındalık kazandırdı." ifadelerini kullandı.

Ertorun, anlamlı geziyle kadınlarla birlikte hem geçmişin izlerini sürdüklerini hem de kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda günlük hayatın yoğun temposundan bir nebze olsun uzaklaşarak, moral ve motivasyonumuzu tazeledik. AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları olarak inanıyoruz ki kültür, tarih ve manevi değerler etrafında bir araya geldiğimiz her adım toplumumuzun ortak ruhunu daha da güçlendirmektedir. Bu vesileyle bizlere destek olan tüm teşkilat mensuplarımıza ve katılım sağlayan kıymetli kadınlarımıza teşekkür ediyor."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eskişehir, AK Parti, Kültür, Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Kolları Konya'ya Kültür Gezisi Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karın etkili olduğu İstanbul’da metro istasyonunda insan seli oluştu Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu
Yeni Suriye’ye giden süreç 44 saatte şekillendi Herkes Şara’yı konuşuyor ama... Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
Zonguldak’ta kaybolan Mustafa Uçar için arama çalışmaları sürüyor Zonguldak'ta kaybolan Mustafa Uçar için arama çalışmaları sürüyor
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı 73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik

09:14
Dünya devine büyük şok: 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı
Dünya devine büyük şok: 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı
09:05
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
08:58
Fenerbahçe’den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
08:08
Trump’ın resti sonrası piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi
Trump'ın resti sonrası piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
07:21
Türkiye devreye giriyor 8 bin Suriyeli olmayan PKK’lı teröriste özel takip
Türkiye devreye giriyor! 8 bin Suriyeli olmayan PKK'lı teröriste özel takip
06:57
Ateşkes anlaşması askıda Mazlum Abdi masadan kalktı, çatışmalar başladı
Ateşkes anlaşması askıda! Mazlum Abdi masadan kalktı, çatışmalar başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 09:22:30. #7.11#
SON DAKİKA: Kadın Kolları Konya'ya Kültür Gezisi Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.