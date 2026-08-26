Kadın kuaföründeki rezillikleri eski çalışan ifşa etti: Bir anda boynunu öpüyordu - Son Dakika
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Kadın kuaföründeki rezillikleri eski çalışan ifşa etti: Bir anda boynunu öpüyordu

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Samsun’da bir kadın kuaföründe çalışan genç kız, eski patronu hakkında ağır taciz iddialarında bulundu. Hem çalışanların hem de müşterilerin rahatsız edildiğini öne süren genç kız, "Adam bildiğin ellemeye falan çalışıyordu. Kız mesela yıkama setinde yatıyor, gidiyor bir anda boynunu öpüyor falan. İnsanları eve atma gibi bir fantezileri falan var" diyerek yaşananları anlattı.

Samsun'da bir kadın kuaföründe çalışan genç bir kızın sosyal medya üzerinden yaptığı ifşalar kan dondurdu. Eski patronunun hem çalışanlara hem de müşterilere yönelik sistematik tacizde bulunduğunu iddia eden genç kız, yaşadıklarını "Kadın kuaförlüğü yapan erkeklerin sapıklığı ve sapkınlığı hakkında konuşmak istiyorum" sözleriyle anlattı.

"KIZ YIKAMA SETİNDE YATIYOR, BİR ANDA BOYNUNU ÖPÜYOR"

Genç kızın anlattıklarına göre, 42 yaşındaki eski kuaför ustası dükkana gelen kadınlara ve çalışanlara sınır tanımaz eylemlerde bulunuyordu. Söz konusu şahsı "Samsun'da saçına bir kere bile kaynak taktırmış insan onu tanır ve herkesin travmasıdır" diyerek tarif eden eski çalışan, tacizin boyutlarını şu sözlerle anlattı: "Adam bildiğin ellemeye falan çalışıyordu. Sadece bu çalışanlar için değil, yani müşteriler için de aynı şekilde dahil. Kız mesela yıkama setinde yatıyor, gidiyor bir anda boynunu öpüyor falan. Kız o an bir şey diyemiyor yani." Eski patronuyla büyük bir kavga ederek işten ayrıldığını belirten genç kız, dükkanda yaşanan ahlaksızlıkları tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

"İNSANLARI EVE ATMA FANTEZİLERİ VAR"

Skandal iddialar sadece iş yeri sınırları içinde kalmadı. İşlem yaptırmaya gelen kadınların dükkandan ayrıldıktan sonra da rahatsız edildiğini vurgulayan genç kız, "Atıyorum randevu alıyorsunuz, gidiyorsunuz saçınızı yaptırıyorsunuz. Sonra asla DM'leri susmuyor" diyerek sözlü ve dijital tacizin devam ettiğini belirtti. Kendi müşterilerinden bu yönde sayısız şikayet duyduğunu söyleyen genç kız, "Kaç tane ekran görüntüsü okumuşumdur. İnsanları eve atma gibi bir fantezileri falan var" ifadelerini kullandı. Ayrıca taciz iddialarının odağındaki kişinin ailevi durumuna da dikkat çekerek, "Ki bahsettiğim kişinin de benden yaklaşık üç yaş küçük bir oğlu var" sözleriyle duruma isyan etti.

"İNDİRİM İÇİN BUNA SUSAN ÇOK FAZLA KADIN VAR"

Açıklamaların en çok tepki çeken ve tartışma yaratan kısmı ise bazı müşterilerin bu olaylar karşısındaki tutumu oldu. Genç kız, yüksek meblağlar tutan işlemlerde bazı kadınların bu tacizlere bilerek katlandığını şu çarpıcı ifadelerle iddia etti: "Bazı kadınlar bu muhabbetlerden ötürü yüksek meblağlarda indirim alıyorlar. Ve sırf indirimli bir şekilde işlem yaptırabilmek için buna susan da çok fazla kadın var." Bu duruma anlam veremediğini belirten eski çalışan, "Yani bu erkeğin bunu yapabilmesi için bir hak mı? Hayır, ben sadece anlamadığım noktayı belirtiyorum" diyerek, ucuz hizmet uğruna ahlaksızlığa sessiz kalınmasına sert tepki gösterdi.

Samsun, Kuaför, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kadın kuaföründeki rezillikleri eski çalışan ifşa etti: Bir anda boynunu öpüyordu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mert çelik mert çelik:
    kuaforlerde bazen olur oyle 3 3 Yanıtla
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