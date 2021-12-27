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Kadın kurye, trafik magandaları tarafından acımasızca darp edildi - Son Dakika

Kadın kurye, trafik magandaları tarafından acımasızca darp edildi

27.12.2021 21:31
Kadın kurye, trafik magandaları tarafından acımasızca darp edildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde trafik magandaları, sipariş götüren kadın kuryeyi acımasızca darp edildi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Darıca ilçesinde motosikletle kuryelik yapan Elvin Danışmaz'ı (22) perşembe günü akşam saatlerinde sipariş götürdüğü sırada bir otomobil sıkıştırdı. Genç kadın, otomobil sürücüsünün kendisini fark edebilmesi için selektör yapıp kornaya bastı.

DARP EDİP KAÇTILAR

Bunun üzerine aracını sağa çeken otomobil sürücüsü, iddiaya göre bir anda genç kadına saldırmaya başladı. Neye uğradığını anlayamayıp kendisini yerde bulan genç kuryeye araçtan inen bir şahıs daha vurmaya başladı. Kendisini korumaya çalışan genç kadının yardımına çevredekiler koştu. Çevredekilerin yardıma gelmesinin ardından şüpheliler araçlarına binerek kaçtı.

GENÇ KADIN ALDIĞI DARBELER NEDENİYLE YÜRÜYEMİYOR

Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Aldığı darbeler neticesinde yerden kalkamayan genç kadın, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri genç kadını darp eden şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Hastanede yapılan tetkiklerde genç kadının kolunda, bileğinde ve parmaklarında çatlaklar oluştuğu, kaburgasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde zedelenmelerin meydana geldiği tespit edildi. Kolu alçıya alınarak hastaneden taburcu edilen Danışmaz, çektiği ağrılar yüzünden ayağa kalkmakta ve yürümekte güçlük çekiyor.

Genç kadın kuryeyi acımasızca böyle darp ettiler

SALDIRI ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Öte yandan, genç kadının magandalar tarafından acımasızca darp edildiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobil sürücüsünün aracını kuryenin önüne kırdığı, araçtan inen magandanın genç kadına yumruk attığı ve motosikleti devirerek kuryenin düşmesini sağladığı görüldü. Görüntülerde şahsın yere düşen genç kadına acımasızca yumruk ve tekme attığı, genç kadının yardımına vatandaşların koşması üzerine şahısların otomobile binerek olay yerinden kaçtığı anlar da yer aldı.

Genç kadın kuryeyi acımasızca böyle darp ettiler
Kadın kurye, trafik magandaları tarafından acımasızca darp edildi
Kadın kurye, trafik magandaları tarafından acımasızca darp edildi
Kadın kurye, trafik magandaları tarafından acımasızca darp edildi
Kadın kurye, trafik magandaları tarafından acımasızca darp edildi
Kadın kurye, trafik magandaları tarafından acımasızca darp edildi
Kadın kurye, trafik magandaları tarafından acımasızca darp edildi
Kadın kurye, trafik magandaları tarafından acımasızca darp edildi
Kadın kurye, trafik magandaları tarafından acımasızca darp edildi
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Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadın kurye, trafik magandaları tarafından acımasızca darp edildi - Son Dakika


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