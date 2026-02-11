Kadın Öğrenci Oranı Tarihi Zirveye Ulaştı

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "2025'te toplam öğrenci sayısı 6 milyon 837 bin 313, kadın öğrenci sayısı 3 milyon 634 bin 91 oldu. Böylece kadın öğrencilerin oranı yüzde 53,2 ile tarihi seviyeye yükseldi. Ön lisans programlarında kadın öğrenci oranı 2020'de yüzde 51,6 iken, 2025 akademik yılında yüzde 54,4 ile tarihi seviyeye ulaştı. Lisans düzeyinde de kadın öğrenci oranı aynı dönemlerde yüzde 47,5'ten yüzde 52,4'e yükselerek erkek öğrencileri geride bıraktı" açıklamasını yaptı.

YÖK, Birleşmiş Milletler tarafından 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Üniversitelerde öğrenim gören kadın öğrenci oranı ile akademide görev yapan kadın akademisyen sayısında son beş yılda artış yaşandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye genelinde 2020 akademik yılında kadın öğrencilerin oranı yüzde 49,1 olarak kaydedilirken, 2025'te toplam öğrenci sayısı 6 milyon 837 bin 313, kadın öğrenci sayısı 3 milyon 634 bin 91 oldu. Böylece kadın öğrencilerin oranı yüzde 53,2 ile tarihi seviyeye yükseldi. Ön lisans programlarında kadın öğrenci oranı 2020'de yüzde 51,6 iken, 2025 akademik yılında yüzde 54,4 ile tarihi seviyeye ulaştı. Lisans düzeyinde de kadın öğrenci oranı aynı dönemlerde yüzde 47,5'ten yüzde 52,4'e yükselerek erkek öğrencileri geride bıraktı. Yüksek lisans programlarında 2020 yılında kadın öğrencilerin oranı yüzde 48,2 iken, 2025 döneminde bu oran yüzde 50,6'ya çıktı. Doktora programlarında da kadın öğrenci oranı yüzde 47,7'den yüzde 51,3'e yükselerek, doktora düzeyinde öğrenim gören kadınların oranı ilk kez erkekleri geçti."

"Son 5 yılda kadın profesör oranı da yüzde 32,4'ten yüzde 34,9'a yükseldi"

Yükseköğretimdeki kadın öğrencilerin farkı, kendini akademik kadroda da gösterdi. Akademik personel sayıları incelendiğinde, 2020 akademik yılında yüzde 45,3 olan kadın akademisyen oranı, 2025'te yüzde 46,8'e yükseldi. Aynı dönemde Türkiye'deki üniversitelerde toplam akademisyen sayısı ise 179 bin 495'ten 185 bin 188'e çıktı. Araştırma görevlileri arasında kadınların oranı 2020 yılında yüzde 51,2 olarak kaydedilirken, 2025 verilerine göre bu oran yüzde 55'e ulaştı. Öğretim görevlisi kadrosunda da kadınların oranı yüzde 50,6'dan yüzde 52,1'e yükseldi. Kadın doktor öğretim üyesi oranı son 5 yılda yüzde 44,9'dan yüzde 47,8'e; kadın doçent oranı yüzde 40,1'den yüzde 43,3'e; kadın profesör oranı da yüzde 32,4'ten yüzde 34,9'a yükseldi. Güncel verilere göre son bir yılda 'fırsat eşitliği' alanında 416, 'insan hakları' alanında 6 bin 439, 'kadın hakları' alanında bin 654, 'kadına yönelik şiddet' alanında ise 5 bin 384 akademik çalışma gerçekleştirildi."