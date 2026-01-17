Kadına Şiddet Biter!

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da eşine şiddet uygulayan şüphelinin 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Kadına şiddet, insanlık onuruna yöneltilmiş en karanlık, en çirkin, en aşağılık saldırıdır. Şiddetin hiçbir türünü kabul etmediğimiz gibi özellikle kadına yönelik şiddeti tartışmasız biçimde reddediyoruz. Ankara'da eşine şiddet uygulayan şüpheli şahısla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten yaralama' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Gözaltına alınan şüpheli, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" dedi.