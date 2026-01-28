Kadına Şiddetle Mücadele Mesajı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün Manisa'da yedi çocuk annesi P.K.'nin boşanma aşamasında olduğu H.K. tarafından öldürülmesine ilişkin, "Kadına şiddet olaylarının önlenmesi için güvenlik güçlerimizle birlikte büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadele birçok kadın cinayetini engelliyor. Ancak yaşanan her olay derin bir acı hissettiriyor. Cinayetle ilgili derhal bir mülkiye, bir de polis başmüfettişi görevlendirdim. Hayatını kaybeden P.K.'ya Allah'tan rahmet, öksüz kalan evlatlarına ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Dün Manisa'da yedi çocuk annesi P.K., 17 yıl evli kaldığı ve boşanma aşamasında olduğu H.K. tarafından acımasızca öldürüldü. Bir anneye reva görülen bu hain, insanlıkla bağdaşmayan bu saldırıdan, işlenen cinayetten büyük bir acı, büyük bir üzüntü duydum.

Kadına şiddet olaylarının önlenmesi için güvenlik güçlerimizle birlikte büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadele birçok kadın cinayetini engelliyor. Ancak yaşanan her olay derin bir acı hissettiriyor. Cinayetle ilgili derhal bir mülkiye, bir de polis başmüfettişi görevlendirdim. Hayatını kaybeden P.K.'ya Allah'tan rahmet, öksüz kalan evlatlarına ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Kadına yönelik her türlü şiddet, toplumsal vicdanı tahrip eden derin bir yaradır. Kadına yönelik şiddeti sadece bir bireye değil; insanlık onuruna, insan haklarına, vicdana ve medeniyetimizin değerlerine vurulmuş bir darbe olarak görüyoruz. Bu mücadeleyi de kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."