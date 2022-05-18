Kadının iç çamaşırından eroin çıktı - Son Dakika
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Kadının iç çamaşırından eroin çıktı

18.05.2022 12:49
Kadının iç çamaşırından eroin çıktı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir otelde arama yapan polis ekipleri, bir kadının iç çamaşırının içerisinde eroin buldu.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir otelde arama yapan polis ekipleri, bir kadının iç çamaşırının içerisinde eroin buldu.

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlarına devam ediyor. Ekipler dün ilçede kontrol için girdiği otelde kalan şahısların odasında arama yaptı. Aramada odadaki kadın şahsın iç çamaşırının içerisinde 11.43 gram eroin ele geçirirken, odada ise 1.10 gram esrar, 1 adet bong aparatı, 2 adet içinde uyuşturucu kalıntıları bulunan poşet, 3 adet cep telefonu, bin 265 TL ele geçirildi. Olayın ardından üzerinden eroin çıkan kadınla birlikte bir kişi daha gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Hisarcık, Polis, Eroin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadının iç çamaşırından eroin çıktı - Son Dakika


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