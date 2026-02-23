İşten çıkıp evine giderken gördüklerine isyan etti: Orucuz, utanın biraz - Son Dakika
İşten çıkıp evine giderken gördüklerine isyan etti: Orucuz, utanın biraz

Haberin Videosunu İzleyin
İşten çıkıp evine giderken gördüklerine isyan etti: Orucuz, utanın biraz
23.02.2026 12:14  Güncelleme: 12:18
İşten çıkıp evine giderken gördüklerine isyan etti: Orucuz, utanın biraz
Haber Videosu

Oruç tutmayıp restoran ve kafelerde yemek yiyenlere sert sözlerle tepki gösteren bir kadın ''Oruç tutana saygınız olsun; gidin evinize zıkkımlanın. Sizin pis günahınız ama biraz saygı gösterin. Nasıl Müslümansınız?'' ifadelerini kullandı.

Bir kadının, oruç tutmayıp restoran ve kafelerde yemek yiyen kişilere yönelik sözleri sosyal medyada tartışmaları da beraberinde getirdi.

"ORUÇ TUTANA SAYGINIZ OLSUN"

Kadın, işten eve giderken kafelerde yemek yiyenleri gördüğünü belirterek "Çay kahve zıkkımlanıyorlar. Oruç tutana saygınız olsun; gidin evinize zıkkımlanın. Sizin pis günahınız ama biraz saygı gösterin. Nasıl Müslümansınız?" ifadelerini kullandı.

DESTEKLEYEN DE OLDU KARŞI ÇIKAN DA

Söz konusu görüntüler sosyal medyada farklı tepkilere yol açarken, bazı kullanıcılar kadını destekledi, bazıları ise herkesin inanç ve tercihine saygı gösterilmesi gerektiğini savundu.

İşten çıkıp evine giderken gördüklerine isyan etti: Orucuz, utanın biraz

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Tolga karakaya Tolga karakaya:
    abla sen boşuna oruç tutma 51 74 Yanıtla
  • Murat Çokeker Murat Çokeker:
    sen kendi ibadetine bak sanane başkasından 46 65 Yanıtla
  • erzurum25 erzurum25:
    çok haklı oruç ttutsna saygı yapmaları gerek 61 25 Yanıtla
  • Ahmet Ahmet:
    doğru 55 19 Yanıtla
  • Hakan Kan Hakan Kan:
    Oruç tutmanın maneviyatını anlamamış.Sadece aç kalmak sanan cahili kuru kuru açlık terbiye etmez 45 15 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İşten çıkıp evine giderken gördüklerine isyan etti: Orucuz, utanın biraz - Son Dakika
