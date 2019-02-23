Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: Bodrum Belediyesi Binnaz KarakayaHakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Mehmet Onur Sönmez, Münevver ÖzemreKırçiçeği Bodrum: Ece Deniz Onat, Büşra Turan 4, Esma Çelen Türk 2, Beril Albayrak 17, Deniz Ataer 3, Zivadinovic 9, Aycan Birgül Aktaş, Begüm Taşkın 6, Halime Vural, Kübra Turan 4,...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya

Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Mehmet Onur Sönmez, Münevver Özemre

Kırçiçeği Bodrum: Ece Deniz Onat, Büşra Turan 4, Esma Çelen Türk 2, Beril Albayrak 17, Deniz Ataer 3, Zivadinovic 9, Aycan Birgül Aktaş, Begüm Taşkın 6, Halime Vural, Kübra Turan 4, Banks 21

Gündoğdu Adana Basketbol: Boyd 11, Marginean 29, Zeynep Öykü Kalbisağde 7, Bouthors, Fatmanur Karakaş 12, Sanem Gamze Zeren 15, Sevgi Tonguç 3, Betül Erkoyuncu 4, Stafford 14, Bahar Kocaoğlu 2,

1. periyot: 20-30

Devre: 40-50

3. periyot: 50-79

5 faulle çıkanlar: 36.23 Betül Erkoyuncu (Gündoğdu Adana Basketbol), 39.06 Deniz Ataer (Kırçiçeği Bodrum)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Gündoğdu Adana Basketbol, deplasmanda Kırçiçeği Bodrum'u 97-66 yendi.

Kırçiçeği Bodrum, bu sonuçla ligde oynadığı 20. maçını da kaybederken, konuk ekip ise 6. galibiyetini elde etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:38 Kaynak: AA

Deniz Onat, Onur Sönmez, Bodrum, Spor
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