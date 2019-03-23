Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

40 dakika önce

Salon: M.Sait ZarifoğluHakemler: Uğur Özen, İzel Deniz Pehlivan, Hande ÖztürkOGM Ormanspor: Damla Zengin 9, Dila Aşkın 8, Nilay Kartaltepe 16, Naile Çırak 10, Ruzickova 19, Özge Kavurmacıoğlu 2BOTAŞ: Kübra Erat 4, Olcay Çakır Turgut 18, Cuic 26, Krivacevic 6, Williams 8, Büşra Akbaş 2, Melis...

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Salon: M.Sait Zarifoğlu

Hakemler: Uğur Özen, İzel Deniz Pehlivan, Hande Öztürk

OGM Ormanspor: Damla Zengin 9, Dila Aşkın 8, Nilay Kartaltepe 16, Naile Çırak 10, Ruzickova 19, Özge Kavurmacıoğlu 2

BOTAŞ: Kübra Erat 4, Olcay Çakır Turgut 18, Cuic 26, Krivacevic 6, Williams 8, Büşra Akbaş 2, Melis Gülcan 4

1. Periyot: 11-13

Devre: 29-30

3. Periyot: 45-52

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasındaki maçta BOTAŞ, deplasmanda OGM Ormanspor'u 68-64 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:16 Kaynak: AA

Olcay Çakır, Özge Kavurmacıoğlu, İzel, Spor
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