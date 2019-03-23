Kadınlar Basketbol Süper Ligi
40 dakika önce
Salon: M.Sait ZarifoğluHakemler: Uğur Özen, İzel Deniz Pehlivan, Hande ÖztürkOGM Ormanspor: Damla Zengin 9, Dila Aşkın 8, Nilay Kartaltepe 16, Naile Çırak 10, Ruzickova 19, Özge Kavurmacıoğlu 2BOTAŞ: Kübra Erat 4, Olcay Çakır Turgut 18, Cuic 26, Krivacevic 6, Williams 8, Büşra Akbaş 2, Melis...
Salon: M.Sait Zarifoğlu
Hakemler: Uğur Özen, İzel
Deniz Pehlivan, Hande Öztürk
OGM Ormanspor: Damla Zengin 9, Dila Aşkın 8, Nilay Kartaltepe 16, Naile Çırak 10, Ruzickova 19, Özge Kavurmacıoğlu
2
BOTAŞ: Kübra Erat 4, Olcay Çakır
Turgut 18, Cuic 26, Krivacevic 6, Williams
8, Büşra Akbaş 2, Melis Gülcan 4
1. Periyot: 11-13
Devre: 29-30
3. Periyot: 45-52
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasındaki maçta BOTAŞ, deplasmanda OGM Ormanspor'u 68-64 mağlup etti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:16 Kaynak: AA
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