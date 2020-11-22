Kadınlar Bursa Büyükşehir'le daha güçlü - Son Dakika

Kadınlar Bursa Büyükşehir'le daha güçlü

22.11.2020 14:01
Kadınlar Bursa Büyükşehir'le daha güçlü, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ve meslek edindirme kurslarıyla tarlada alın teri, üretimde emeği, sanatta inceliği ile kadınların ekonomi ve sosyal hayattaki gücü her geçen gün artıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ve meslek edindirme kurslarıyla tarlada alın teri, üretimde emeği, sanatta inceliği ile kadınların Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve sosyal hayattaki gücü her geçen gün artıyor.

Ulaşımdan altyapıya, spordan tarihi ve kültürel mirasa kadar her alanda Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan uyguladığı sosyal sorumluluk projeleriyle kadınların hem ekonomik hem de sosyal yaşamda daha güçlü konuma ulaşmasına destek sağlıyor. Ana hedef kitlesi ev kadınları, genç kızlar ve meslek sahibi olamamış, kendini geliştirmek isteyen kişiler olarak 2006 yılında faaliyetlerine başlayan Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Merkezi'nden bugüne kadar 251 bin 533 kişi eğitim aldı. Kursiyerlerin büyük çoğunluğunu kadınlar oluştururken, bu süre içinde bilişim teknolojileri, büro yönetimi, muhasebe, grafik tasarım, giyim, güzellik ve saç bakımı, çocuk gelişimi ve eğitimi gibi alanlarda 850 kişi firmalardan gelen taleplere göre işe yerleştirildi. Yine BUSMEK bünyesinde 8 dönemde 19 gruba yönelik Girişimcilik Eğitimi verilirken, eğitimi başarıyla tamamlayan 550 kursiyerden 133'ü kendi iş yerini açtı. Bir taraftan kadınların ekonomik hayatta aktif rol almasına katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, açtığı Ana Kucağı Okul Öncesi Eğitim Merkezleri ile annelerin önemli bir yükünü de üzerlerinden aldı. Büyükşehir Belediyesi'nin, özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla geçtiğimiz yıl 6 noktada eğitime başlattığı Ana Kucağı Eğitim Merkezlerinin sayısı 9'a ulaşırken, toplam 571 öğrenci eğitim hizmetlerinden ücretsiz yararlanıyor.

Kadın istihdamına öncelik

Osmanlı döneminde Avrupa'daki sarayları süsleyen ancak zaman içinde üretimin durmasıyla unutulmaya yüz tutan Bursa İpeğinin yeniden canlandırılması için hayata geçirilen proje, özellikle kırsal mahallelerdeki kadınlar için önemli bir istihdam kaynağı oldu. Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi ve ilçelerde kurulan 16 dokuma atölyesinde 400'e yakın kadın ipek halı dokumada istihdam edilirken, böylelikle kadınlar da aile ekonomisine ciddi katkı sağlamaya başladı.

Öte yandan kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla Tarım A.Ş. öncülüğünde yapılan yüksek verimli ırk hayvan, fide ve fidan dağıtımları sayesinde çiftçilerin gelirleri artarken, kadınların başrolü oynadığı toplam 850 küçük aile işletmesi Büyükşehir Belediyesi'nin desteklerinden yararlandı.

Geleceğin teminatı

Kadınların her alanda toplumsal sorumluluk üstlenmeleri ve kamusal yaşamdaki yerlerini almalarının geleceğin önemli bir teminatı olduğunu ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Biliyoruz ki her toplumun kadına bakışı çok farklıdır. Bazı ülkeler, kadına hakkını teslim eden bir görüntü sergilese de, birçok ülke, kadınlarla ilgili konularda net bir tavır sergileyemiyor. Örneğin bilgi çağı dediğimiz, modern zamanlar dediğimiz günümüzde, hala kadına şiddet konusu birçok ülkenin kanayan yarasıdır. Kadının; siyaset, ticaret, eğitim, sağlık gibi hayatın her alanını kapsayan alanlarda nitelikli hizmet üretebildiğinin önemli örneklerine şahit oluyoruz. Bütün mesele kadınlara yeteri kadar fırsat verilmesi ile ilgilidir. Toplumlar kadını ötekileştirdikleri sürece kendi içlerindeki barışı sağlayamadıkları gibi dünya barışına da katkı sağlayamazlar. Kadınlar; dün savaşta cephede, eğitim seferberliğinde, nasıl çetin bir mücadele sergiledilerse bugün de ekonomiden siyasete her alanda önemli örneklikler sergilemektedir. İnanıyorum ki kadına fırsat verildiğinde başaramayacağı bir şey yoktur. Bu anlamda biz de Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlarımıza yeni yeni fırsatlar oluşturmaya çalışıyoruz" dedi. - BURSA

Kadınlar Bursa Büyükşehir'le daha güçlü
Kadınlar Bursa Büyükşehir'le daha güçlü
Kadınlar Bursa Büyükşehir'le daha güçlü
Kadınlar Bursa Büyükşehir'le daha güçlü
Kadınlar Bursa Büyükşehir'le daha güçlü
Kadınlar Bursa Büyükşehir'le daha güçlü

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kadınlar Bursa Büyükşehir'le daha güçlü - Son Dakika Ekonomi


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