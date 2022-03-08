Kadınlar Günü'nü tarlada çalışarak geçiriyorlar - Son Dakika
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Kadınlar Günü'nü tarlada çalışarak geçiriyorlar

08.03.2022 14:33
Kadınlar Günü'nü tarlada çalışarak geçiriyorlar

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarım işçisi kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tarlada çalışarak geçiriyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarım işçisi kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tarlada çalışarak geçiriyor.

İlçede aile bütçelerine katkıda bulunmak için çalışan kadınlar tarlada soğan hasadı yapıyor.

Kadınlar kendileri için özel bu günde de üretime katkı sunmaktan memnuniyet duyuyor.

Tarlada çalışan kadınlardan Emine Kaya (20) AA muhabirine, Dünya Kadınlar Günü'nde de çalışarak ekmeklerini kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Üretime katkı sunmanın önemine değinen Kaya, "Tarlada çalışıyoruz, üretim yapıyoruz, ekmeğimizi kazanıp, üretime destek oluyoruz. Bugün Kadınlar Günü ve tarlada çalışarak, üretim yapıyoruz." dedi.

Emriye Erol, tarlada sabah başlayan mesailerinin akşam saatlerine kadar devam edeceğini ifade ederek, tarlada alın teri dökerek ekmeklerini kazandıklarını belirtti.

"Kadınlar gününde de çalışmaya devam ediyoruz." diyen Erol, tüm kadınların bu anlamlı gününü kutladığını aktardı.

Gülten Çoban ise çalışarak aile ekonomisine katkı sağladığını anlatarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tarlada kutladıklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadınlar Günü'nü tarlada çalışarak geçiriyorlar - Son Dakika


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