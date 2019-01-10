Son Dakika Haberleri: Kadınlar, İntihar ve Uyuşturucuya Karşı Yürüdü

Kadınlar, İntihar ve Uyuşturucuya Karşı Yürüdü

1 saat önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, bir araya gelerek yürüyen kadınlar ve gençler, gençlerin intihar etmesi ve uyuşturucu ile ilgili önlem alınması istedi.

Kadınlar, İntihar ve Uyuşturucuya Karşı Yürüdü, System.String[]
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, bir araya gelerek yürüyen kadınlar ve gençler, gençlerin intihar etmesi ve uyuşturucu ile ilgili önlem alınması istedi.

Gölcük Ulaşlı Yavuz Sultan Mahallesi'nde 4 gün önce Eren Gökalp'in intihar etmesi üzerine mahallede yaşayan kadınlar bir araya geldi. Hayatını kaybeden Eren Gökalp'in bu akşam mevlidine katılan mahalleli kadınlar, daha sonra Kazım Karabekir Caddesi üzerinden Ulaşlı sahiline kadar yürüyüş gerçekleştirdi. 'Ulaşlı uyuma, gençler ölüyor' ve 'Dedikodu yapma, çare bul' şeklinde sloganlar atan kadınlar ve gençler, ellerinde ise 'Bugün gençlik için ne yaptın?' ve 'Uyuşturucuya hayır' yazılı pankartlar taşıdı.

'GENÇLİĞİMİZ BİRŞEYLER İSTİYOR, ÇARE ARIYORUZ'

Yürüyüşü gerçekleştiren kadınlar adına açıklama yapan Ulaşlı sakinlerinden Fatma Yılmaz, "Ulaşlı çok küçük bir yer. Gölcük'ün mahallesi, ama bu küçücük Ulaşlı'da ailelerden yüzde 80'inin evinde maalesef bu sorunlar yaşanıyor. Bu bizim Ulaşlı'daki üçüncü intihar vakamız. Ölen kardeşlerimizin yaşları da gittikçe düşüyor. Daha 4 gün önce 20 yaşında bir delikanlıyı geçirdiği bir bunalım sonucunda intihar etmesi üzerine kaybettik. Artık nedir, ne değildir bilmiyoruz. Ama Ulaşlı'da kanayan bir yara var. Gençliğimiz bir şeyler istiyor. Çare arıyoruz." dedi.

Fatma Yılmaz uyuşturucu konusunda da önlemler alınmasını isteyerek, "Uyuşturucunun Ulaşlı'da had safhada olduğunu duyuyorum. Ben 3 kız annesiyim, benim erkek evladım yok. Bu uyuşturucu konusunda Ulaşlı'da hiçbir şey yapılmıyor. Gençlerin de yapacağı çok fazla bir şey yok. Maalesef hepsi asosyal olmuş. Buralarda bir lokal, bir merkez, gençler için bir şey olmalı artık. Anneler olarak bir 'Yanıyoruz' dedik. Bu ateş herkesin evini yakmaya başladı artık. Her ocakta bir yangın var. Herkes ağır travmalar yaşıyor." diye konuştu.

Ulaşlı'ya yetkililerin destek vermesini isteyen Fatma Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bundan 2 sene önce Sadettin kardeşimizi kaybettik. Daha onun travmasını atlatamadan Eren gitti. Gittikçe yaşları da düşüyor. Allah rızası için, buradan bir anne olarak yalvarıyorum. Ulaşlı'ya valilerimiz, kaymakamlarımız, polis merkezimiz, dernekler, bu işlerle kim ilgileniyorsa el atsınlar. Gençleri görüyorsunuz. Bu gençler ölmesin. Bir tane daha ölüme tahammülümüz yok. Bu mahallede benim de sonum onun gibi olacak diyenler de varmış. Şimdi uyuşturucudan çakmak gazına döndüklerini duyuyoruz. Lütfen bizim sesimizi birileri duysun ve Ulaşlı gençliği için derhal bir plan yapılsın." - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:33 Kaynak: DHA

Ulaşlı, Gölcük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rapçi Ezhel'e Uyuşturucudan 3'üncü Kez Dava Açıldı İstanbul'da İntihar Eden Japon Turist, Arkasında İki Mektup Bıraktı

Ezhel'in 5 Yıla Kadar Hapsi İstendi Rusya Dolara Müdahale Etti! Tarihin En Düşük Seviyesi Görüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 00:50:29. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlar, İntihar ve Uyuşturucuya Karşı Yürüdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]