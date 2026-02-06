Kadınlar Karagöl\'de Buluştu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Kadın El İşleri Atölyesi kursiyerlerine yönelik "İlçemizin Güzelliklerini Tanıyalım" temasıyla Karagöl gezisi düzenlendi.

Çubuk Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, kadınlara yönelik meslek edindirme ve sosyal faaliyetleri kapsayan Kadın El İşleri Atölyesi kursiyerleri Karagöl Tabiat Parkı'nda doğayla iç içe vakit geçirdi.

Kursiyerlerden Kamile Erdoğmuş, etkinliğin kendileri için moral olduğunu belirterek, arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirme fırsatı bulduklarını söyledi.

Nadide Günyen ise kendilerine bu imkanın sağlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Çubuklu kadınların bu tür sosyal etkinliklere ihtiyacı duyduğunu ifade etti.

Kış mevsiminde ilk defa Karagöl'e geldiğini vurgulayan kursiyerlerden Hatice Esim de Karagöl'ü kış mevsiminde görmenin kendisi için farklı bir deneyim olduğunu belirterek, benzer etkinliklerin devam etmesini temenni etti.

Kursiyerlerden Aslı Bozkurt ise Karagöl'de kar manzarasıyla karşılaşmanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, etkinliğin sosyal açıdan kendilerine katkı sağladığını kaydetti.

Gezinin ardından kursiyerler, Kışlacık Mahallesi'nde belediyeye ait sosyal tesiste çeşitli etkinliklere katıldı, ikramlarda bulunuldu.