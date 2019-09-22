Kadınlar kilim dokuma atölyelerini ayakta tutuyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kadınlar, unutulmaya yüz tutmuş kilim dokuma geleneğini yaşatmak için canla başla çalışıyor. Ahşap tezgahın başına geçen kadınlar kilim, heybe ve çanta dokuyor.



Mardin Olgunlaşma Enstitüsü ve Kızıltepe Kaymakamlığı Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) bünyesinde dokuma atölyesi açıldı. Kadınlar kurs sayesinde hem meslek sahibi oluyor hem de kilim dokuma atölyelerini ayakta tutuyor. Kadınlar kilim, halı, heybe ve çanta gibi ürünleri dokuyor. Kadınlar ayrıca, dokudukları el emeği göz nuru ürünleri satarak para da kazanabilecek.



Usta öğretici Ayhan Arslan, eskiden Mardin'de 3 bin 600'e yakın dokuma atölyesinin olduğunu ve bu atölyelerin artık yok olduğunu söyledi. Ayhan "Bizim atölyelerimiz vardı artık unutulmaya yüz tutulan bir meslek oldu. Eskiden köylerde bu atölyeler vardı ve firmalar tarafından açılıyordu. Bu atölyelerde dokunan ürünler yurt dışına satılıyordu. Biliyorsunuz Kızıltepe İpekyolu üzerinde bulunuyor ve o halılar ipek halı olarak donuyordu. Kilimler dedelerimizin ve ninelerimizin hatırası bunların unutulmasını istemiyoruz. Bunun için öğrencilerimizi de öğretiyoruz. Onlar da merak edip gelip öğreniyor. Bunu tekrar canlandırmamız lazım. Geçmişimize sahip çıkmamız lazım, el emeğimize sahip çıkmamız lazım. Tezgahlarının yerde olanı ve masada olan tezgah ile duvara çakılan tezgahlar olmak üzere üç çeşit tezgah var. İpekyolu üzerinde olduğu için eskiden 3 bin 600'e yakın tezgah varmış Mardin'de. Ama günümüzde baktığımızda artık 10 tane tezgah kalmamış. Biz bunu geri getirmeye çalışıyoruz" dedi.



Uzun yıllardır dokuma işi ile uğraştığını ifade eden kursiyerlerden Enise Demirkaya ise, "Geçmişi tekrar canlandırmak için ve belgelerimizi almak için buraya geliyoruz. Atölyemizde halı, kilim, heybe, çanta ve cüzdan yapıyoruz. Kafamızda tasarladığımız her şeyi yapabiliyoruz. Eskiden köylerde atölyelerimiz vardı ama şimdi hiçbir yerde yok. Buradan usta belgemi alıp kendi atölyemde çalışmak istiyorum" diye konuştu. - MARDİN