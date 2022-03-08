Kadınlar mor şemsiye altında yürüdü - Son Dakika
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Kadınlar mor şemsiye altında yürüdü

08.03.2022 19:10
Kadınlar mor şemsiye altında yürüdü

ANTALYA'da kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mor şemsiyeli yürüyüşte buluştu.

ANTALYA'da kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mor şemsiyeli yürüyüşte buluştu. Konyaaltı Varyantı'nda başlayan yürüyüşe katılan kadınlar mor şemsiye taşıyıp mor elbiseler giydi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Konyaaltı Varyantı'nda başlayan mor şemsiyeli yürüyüşü, kentte yaşayan yerli ve yabancı kadınları bir araya getirdi. Kadın kooperatiflerinin yanı sıra 60'ın üzerinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri yürüyüşe destek verdi. Mor renkli şemsiyelerin yanı sıra mor renkli kıyafetler giyerek yürüyüşe katılan kadınlar, 'Savaşa Hayır, No War, Öldüren Sevgi İstemiyoruz, Yaşasın 8 Mart' yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal'ın da katıldığı 2 kilometrelik yürüyüş, Atatürk Parkı'nda bulunan Türkan Saylan Anıtı önünde sona erdi.Pandemi nedeniyle 2 yıldır kitlesel 8 Mart etkinlikleri gerçekleştirilemeyen Antalya'da buluşan kadınlara, Antalyalılar evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden destek verdi. Etkinlikte konuşan Başkan Uysal, "Antalya'mızdan Türkiye'ye ve dünyaya 8 Mart'ta dayanışma içinde olduğumuzun, bütün dünya kadınlarının 8 Mart gününü selamladığımızın mesajını vermek istiyoruz. Kadınlarımızın gücü toplumumuzun gücü. Tüm dünyada kadınların toplum için aldıkları rol, kapsadıkları alan oldukça değerli ve toplumların gelişmişlik düzeyini gösteriyor. Kadınların güçlü durumda olduğu toplumlar, daha demokratik, daha üretken, daha müreffeh toplumlar" dedi.


Kadınlar mor şemsiye altında yürüdü
Kadınlar mor şemsiye altında yürüdü
Kadınlar mor şemsiye altında yürüdü
Kadınlar mor şemsiye altında yürüdü
Kadınlar mor şemsiye altında yürüdü
Kadınlar mor şemsiye altında yürüdü
Kadınlar mor şemsiye altında yürüdü
Kadınlar mor şemsiye altında yürüdü
Kadınlar mor şemsiye altında yürüdü
Kadınlar mor şemsiye altında yürüdü
Kadınlar mor şemsiye altında yürüdü
Kadınlar mor şemsiye altında yürüdü
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Dünya Kadınlar Günü, Muratpaşa, Antalya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadınlar mor şemsiye altında yürüdü - Son Dakika


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