Son Dakika Haberleri: Kadınlar "Neyzen" Olabilmek İçin Çalışıyor

Kadınlar "Neyzen" Olabilmek İçin Çalışıyor

2 saat önce

Ordu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kursa katılan kadınlar, neyzen olabilmek için çalışıyor.

Kadınlar
HAYATİ AKÇAY - Ordu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kursa katılan kadınlar, neyzen olabilmek için çalışıyor.

Müdürlük tarafından yaklaşık 3 ay önce açılan, hafta sonları ücretsiz verilen ney kursuna, yaşları 25 ile 55 arasında değişen 17 kadın katılıyor.

Kadınlar, nisanda sona ermesi planlanan kursu tamamlayarak, neyzen olmanın hayalini kuruyor.

Ev kadını Hatice Yeşilyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine başladığı kursta önemli yol katettiğini söyledi.

Gelecekte iyi bir neyzen olmak istediğini, bu konuda kendine güvendiğini dile getiren Yeşilyurt, "Kurs sayesinde hem boş vaktimi değerlendiriyorum hem de farklı bir etkinlik yapıyorum." dedi.

Her şeyden önce bir enstrüman çalmayı öğrendiği için mutlu olduğunu anlatan Yeşilyurt, tüm kadınlara bu tür kurslara katılmalarını tavsiye etti.

Yeşilyurt, "Neyden çıkan o ses insanın içine işliyor, sizi rahatlatıyor ve huzur veriyor." ifadesini kullandı.

Şengül Bahar ise ney çalmayı uzun yıllardır istediğini, kursla bu fırsatı bulduğunu belirtti.

Kursa başladıktan sonra birçok parçayı çalmaya başladığını kaydeden Bahar, "Ney sesi ruhu dinlendiriyor. Ney, çalarken kendinizi özel hissetmenizi sağlıyor. Bana göre enstrümanların en güzeli." diye konuştu.

Nazlı Gümüş de ney çalmayı çok sevdiğinden kursa katılmaya karar verdiğini, kısa sürede iyi yol katettiğini dile getirdi.

Neyde çok farklı duyguların olduğunu belirten Gümüş, "O an hüznünüz varsa hüzünlü, sevinciniz varsa sevinçli bir ses veriyor. Ney sesi, tamamen ruhun yansıması." dedi.

"Kursiyerler, üstesinden geliyor"

Usta öğretici Sezer Köçer, neyin, nefesli bir enstrüman olması nedeniyle zor çalındığını, kursiyer kadınların bunun üstesinden gelebildiğini söyledi.

Neyin, insanın ruhunu dinlendiren, stres attıran bir müzik aleti olduğuna işaret eden Köçer, "Kurs sonunda eğitimini tamamlayan kursiyerler, ney dinletisi için sahneye çıkma şansı bulacak." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:55 Kaynak: AA

Yeşilyurt, Ordu, Kültür Sanat
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