KADINLAR, ŞİDDETE KARŞI YÜRÜDÜ -1 - Son Dakika

Beyoğlu'nda, kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle eylem yaptı. Tünel'den Taksim Meydanı'na yürümek isteyen bir grup polis tarafından engellendi. Bariyerleri yıkmak isteyen gruba polis biber gazı ile müdahale etti.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Tünel Meydanı'nda saat 19.30'da bir araya gelen kadınlar, erkek şiddetine karşı sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen eylemde, ellerinde pankart ve dövizlerle bir süre yürüyen kadınlar, Taksim Meydanı'na gitmek isteyince polis tarafından engellendi.

İstiklal Caddesi'ne kurulan bariyerleri yıkarak yürümeye devam etmek isteyen gruba polis biber gazı sıkarak müdahale etti. Grup üyeleri, yaklaşık 2 saat sonra eylemi sona erdirerek dağıldı.