Son Dakika Haberleri: Kadınlara erkekleri cezbetmek için 'Onu Sokrates'e benzetin' diyen dergiye tepki
Son Dakika Dünya Kadınlara erkekleri cezbetmek için 'Onu Sokrates'e benzetin' diyen dergiye tepki - Son Dakika Dünya

Kadınlara erkekleri cezbetmek için 'Onu Sokrates'e benzetin' diyen dergiye tepki

6 saat önce

JJ adlı Japon moda dergisi, kadınlara ilgi çekebilmek için erkeklerin zekasına iltifat ederek, "Karmaşık bir şeyler söylediğinde ona Sokrates gibi konuşuyorsun yanıtını verin" diye yazdı. Sözde taktiğin yazılı olduğu sayfa sosyal medyada paylaşılınca çok sayıda kişi tepkisini dile getirdi.

Kadınlara erkekleri cezbetmek için 'Onu Sokrates'e benzetin' diyen dergiye tepki, System.String[]

Japonya'da bir moda dergisinin kadınlara, erkekleri cezbetmek için verdiği tartışmalı bir tavsiye eleştiri topladı.


JJ adlı dergi, kadınlara ilgi çekebilmek için erkeklerin zekasına iltifat ederek, "Karmaşık bir şeyler söylediğinde ona Sokrates gibi konuşuyorsun yanıtını verin" diye yazdı.

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Sokrates, Japonya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:43 
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