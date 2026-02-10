Kadınlardan Polis Şiddetine Suç Duyurusu - Son Dakika
Kadınlardan Polis Şiddetine Suç Duyurusu

10.02.2026 15:03
Ankara'da 6 Şubat depremlerinin anmasında polis şiddeti nedeniyle kadınlar suç duyurusunda bulundu.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - 6 Şubat depremlerinin Ankara'daki 3. yıl anmasında polis şiddetine maruz kaldıklarını belirten kadınlar, Ankara Kadın Platformu ile birlikte görevli polis memurları hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu öncesi yapılan basın açıklamasında "Ankara Emniyeti kanuna aykırı bir biçimde müdahale etmekte. İnsanları doğrudan hedef alarak tokat atabilme cüretini gösterebilmekte. Ankara Emniyeti keyfiyetle iş yapmakta. Tekrar hatırlatalım onlara, derdiniz kanun ise, yasa ise o yasalara uyacaksınız. Uymadığınızda ise görevi kötüye kullanmaktan, kasten yaralamadan yargılanacaksınız" denildi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yıldönümünde Ankara'da anma yürüyüşü gerçekleştirmek isteyen yurttaşlara polis ekipleri müdahale etmişti. Müdahale sırasında Reyhan Tüfekçi tokat atılırken, Zarife Çamalan'ın üç kaburga kemiği kırıldı.

Ankara Kadın Platformu ve mağdur kadınlar, Ankara Adliyesi'ne gelerek görevli polis memurları ve kamu görevlileri hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "kasten yaralama" suçlarından suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu öncesi Platform, adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı Adliye girişindeki merdivenlerde yapmak isteyen kadınlara polisler bir başka yeri gösterdi. Kadınların açıklamayı merdivenlerde yapmak istediklerini iletmesi üzerine arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından avukat Döndü Kurşunoğlu, basın açıklamasını okudu.

"Bir kadının kolluk tarafından kaburgası kırıldı"

6 Şubat depreminin 3. yıl dönümü anmasına katılan ve aralarında müvekkillerinin de bulunduğu göstericilere yönelik hukuka aykırı polis müdahalesi nedeniyle suç duyurusunsa bulunacaklarını belirten Kurşunoğlu, şunları kaydetti:

"Özelinde Ankara Emniyeti Güvenlik şubede görev yapan ve tarafımızca da foto-muhabir olarak bilinen polisin müvekkilimizi doğrudan hedef alarak tokat atması nedeniyle kamuoyuna bir açıklama yapmak ve ardından suç duyurusunda bulunmak için bir araya geldik. Şöyle ki; Türkiye tarihinin en büyük katliamlarından birisi olan 6 Şubat depreminin 3. yıl dönümü nedeniyle hem depremde kaybettiklerimizi anmak hem de 3 yıl geçmesine rağmen deprem bölgesinde hala insanca bir yaşamın asgari koşullarının sağlanmaması, barınma başta olmak üzere sağlık, eğitim, elektrik, ulaşım hakkına erişilememesi, rant uğruna ekolojik yıkımın katmerlenmesi, süregiden deprem yargılamalarının cezasızlık pratikleri ile sürdüğü bir ortamda tepkilerini dile getirmek için 6 Şubat günü Kolej meydanında bir araya gelen insanlar yine polisin şiddeti ile, barikatı ile, gözaltısı ile karşılaştı. Yetmedi, müvekkile yönelik doğrudan hedef alınarak tokat atıldı Güvenlik Şube foto-muhabiri tarafından. Yetmedi, bir kadının kolluk tarafından kaburgası kırıldı. Yetmedi, Güvenlik Şube Amiri tarafından bir kadının saçı çekilerek sürüklendi. Polisin uyguladığı bu şiddet yas hakkını kullanmak isteyen, Anayasa ile güvence altına alınmış toplantı ve gösteri yürüyüş hakkını kullanmak isteyen insanlara  uygulandı."

"Kanun ise, yasa ise o yasalara uyacaksınız, uymadığınızda ise görevi kötüye kullanmaktan yargılanacaksınız"

Ankara Emniyeti'nin eylemlerde sürekli tekrarladıkları bir şey var; 'Kanuna aykırı eyleminizi sonlandırın'. Mesele kanunsa, mesela yasayla tekrar hatırlatalım Ankara Emniyeti'ne, Ankara Valisi'ne. Çok açıktır ki, Anayasa şunu der; 'Vatandaşların önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı vardır'. Der ki Anayasa Mahkemesi kararları, 'Avrupa İnsan Hakları mahkemesi kararları eylemci düşüncelerini serbestçe ifade edebilir, eylemci yürüyüş yapabilir, eylemci slogan atabilir, eylemci hayatın olağan akışını bir müddet durdurabilir, daha da ötesi eylemci yol kesebilir'. Sen Ankara Emniyeti eylemcinin güvenliğini almak durumundasın. Eylemi kolaylaştırmak durumundasın. Ankara Valiliği keyfiyetle yasak kararı alamazsın.

Fakat görmekteyiz ki; Ankara Emniyeti kanuna aykırı bir biçimde müdahale etmekte. İnsanları doğrudan hedef alarak tokat atabilme cüretini gösterebilmekte. Ankara Emniyeti keyfiyetle iş yapmakta. Tekrar hatırlatalım onlara, derdiniz kanun ise, yasa ise o yasalara uyacaksınız. Uymadığınızda ise görevi kötüye kullanmaktan, kasten yaralamadan yargılanacaksınız."

Kaynak: ANKA

