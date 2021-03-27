Kadınların el emeği ürünleri vatandaşlarla buluşuyor - Son Dakika

Kadınların el emeği ürünleri vatandaşlarla buluşuyor

27.03.2021 12:34
Kadınların el emeği ürünleri vatandaşlarla buluşuyor, System.String[]

İzmit Belediyesi tarafından kurulan el emeği stantlarında kadınlar, el emeği ürünlerini değerlendirerek ev ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

İzmit Belediyesi tarafından kurulan el emeği stantlarında kadınlar, el emeği ürünlerini değerlendirerek ev ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

El emeğini kazanca çevirmek isteyen kadınlar için bir fırsat olan el emeği stantları, aile ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. İzmit Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarında kurulan stantlar ile kadınlar el emeği ürünlerini vatandaşla buluşturuyor. Ahşap ve seramik objelerden mum ve sabunlara, tablolardan çeyizlik ve hediyelik eşyalara kadar birçok el emeği ürünün sergilendiği statlara İzmitliler büyük ilgi gösteriyor. İzmit Belediyesi tarafından Anıtpark ve Dolphin'de bulunan el emeği stantları üreticilere 15'er gün ücretsiz olarak tahsis ediliyor. Bu kapsamda ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlar arasında önümüzdeki 15 gün satış yapabilecekleri stantlar için kura çekildi. Kadınların iş hayatında olmasını önemseyen İzmit Belediyesi, her 15 günde bir yapılan kura ile birçok kadının el emeği ürününü vatandaşlarla bir araya getirmeye devam edecek. - KOCAELİ

Kadınların el emeği ürünleri vatandaşlarla buluşuyor
Kadınların el emeği ürünleri vatandaşlarla buluşuyor

İzmit Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadınların el emeği ürünleri vatandaşlarla buluşuyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Borsa İstanbul yönetim kurulu üyeleri kendi ücretlerine yüzde 33 zam yaptı: Huzur hakları artık 24 bin TL Borsa İstanbul yönetim kurulu üyeleri kendi ücretlerine yüzde 33 zam yaptı: Huzur hakları artık 24 bin TL Bakan Soylu'nun Bakan Soylu'nun "kırmızı çizgi" paylaşımının sırrı çözüldü! Yaya geçitlerindeki şeritler kırmızıya boyanacak Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor Zirveden 5 olumlu, 5 olumsuz unsur çıktı! AB'nin Türkiye'ye karşı izleyeceği yol haritası belli oldu Zirveden 5 olumlu, 5 olumsuz unsur çıktı! AB'nin Türkiye'ye karşı izleyeceği yol haritası belli oldu Kilosu 600 liraya kadar çıkan çam fıstığı altınla yarışıyor Kilosu 600 liraya kadar çıkan çam fıstığı altınla yarışıyor "Korona yalan" diyerek Almanya'yı karıştıran Attila Hildmann, Türkiye'ye kaçtı Komşuya giden kadın döndüğünde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı Komşuya giden kadın döndüğünde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu Hülya Avşar ve Deniz Çakır'ın 16 yıl önceki halleri yeniden gündem oldu
2 maç ceza alan Fatih Terim'in söylemleri 'hakaret' değil, ağır küfürler içeriyor! 2 maç ceza alan Fatih Terim'in söylemleri 'hakaret' değil, ağır küfürler içeriyor!         
12:13
Ramazan öncesinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 183,2 milyon lira kaynak aktarıldı Ramazan öncesinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 183,2 milyon lira kaynak aktarıldı         
11:58
Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi         
11:39
Tipide kaybolan gençten 4 gün sonra haber geldi! Ekipler kurtarma operasyonu için helikopter istedi Tipide kaybolan gençten 4 gün sonra haber geldi! Ekipler kurtarma operasyonu için helikopter istedi         
11:18
İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti         
10:37
11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var 11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var         
10:20
Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi Hastaların kanser ilaçlarını çalıp yerine vitamin koyan çete çökertildi         
09:56
Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı         
09:14
Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz         
09:00
Eski manken Jülide Dalyan Eren, 21 yıllık eşi Düzgün Dilaver Eren'den boşandı Eski manken Jülide Dalyan Eren, 21 yıllık eşi Düzgün Dilaver Eren'den boşandı         
08:06
Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi         
02:15
3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı 3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı         
00:13
Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı         
23:07
Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor         
20:14
8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu 8 yaşındaki çocuk, yağmur altında tek başına İstiklal Marşı'nı okuyup saygı duruşunda bulundu         
17:08
Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi         
15:14
Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu         
15:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2021 12:52:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadınların el emeği ürünleri vatandaşlarla buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei