Kadınların el emeği ürünleri vatandaşlarla buluşuyor - Son Dakika

İzmit Belediyesi tarafından kurulan el emeği stantlarında kadınlar, el emeği ürünlerini değerlendirerek ev ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

El emeğini kazanca çevirmek isteyen kadınlar için bir fırsat olan el emeği stantları, aile ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. İzmit Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarında kurulan stantlar ile kadınlar el emeği ürünlerini vatandaşla buluşturuyor. Ahşap ve seramik objelerden mum ve sabunlara, tablolardan çeyizlik ve hediyelik eşyalara kadar birçok el emeği ürünün sergilendiği statlara İzmitliler büyük ilgi gösteriyor. İzmit Belediyesi tarafından Anıtpark ve Dolphin'de bulunan el emeği stantları üreticilere 15'er gün ücretsiz olarak tahsis ediliyor. Bu kapsamda ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlar arasında önümüzdeki 15 gün satış yapabilecekleri stantlar için kura çekildi. Kadınların iş hayatında olmasını önemseyen İzmit Belediyesi, her 15 günde bir yapılan kura ile birçok kadının el emeği ürününü vatandaşlarla bir araya getirmeye devam edecek. - KOCAELİ