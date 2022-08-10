Ankara Melike Hatun Cami imamı Halil Konakcı: Dövme yaptırmak kanunen yasaklanmalı - Son Dakika
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Ankara Melike Hatun Cami imamı Halil Konakcı: Dövme yaptırmak kanunen yasaklanmalı

10.08.2022 11:10

Son dönemdeki söylemleriyle gündem olan Ankara Melike Hatun Cami imamı Halil Konakcı, son olarak dövme yaptıranlara karşı sert ifadeler kullandı. Dövme yaptırmanın "geri zekalılık" olduğunu söyleyen Konakcı, "Dövme yaptırmak için ya geri zekalı olman lazım, yapısal olarak aklının olmaması lazım; ya da kafayı bulmuş olman lazım! Sonuçta her ikisinde de geri zekalılık var; sarhoşken de geri zekalısın... Bence kanunen yasaklanmalı. Devletin görevidir bu vatandaşa zararlı olan şeyi yasaklar" dedi.

Kadınlara yönelik "Sokaklar kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor" sözleriyle gündeme gelen Ankara Melike Hatun Cami imamı Halil Konakcı, şimdi de dövme yaptıranlara yönelik sözleriyle gündem oldu.

Dövme yaptıranlar için ağır ifadeler kullanan Konakcı, "Dövme yaptırmak için ya geri zekalı olman lazım, yapısal olarak aklının olmaması lazım; ya da kafayı bulmuş olman lazım! Sonuçta her ikisinde de geri zekalılık var; sarhoşken de geri zekalısın... Bence kanunen yasaklanmalı. Devletin görevidir bu vatandaşa zararlı olan şeyi yasaklar" dedi.

İşte Konakcı'nın açıklamalarından satırbaşları;

"Konumuz 'dövme'; vücuda yapıp duruyorlar ya. 'Dövme caiz mi?', 'Dövme gusüle engel mi?' diye soruyorlar; gusüle mani olsa ne olur olmasa ne olur? Gusül, dövmenin üstünden geçiyor da sen lanetli bir adam olmuş oluyorsun, lanetli bir kadın olmuş oluyorsun; Peygamber lanetlemiş.

"GERİ ZEKALI OLMAN LAZIM"

Bizim sokaklar dolu; çarşıya çıkıyorum, kafamı nereye döndürsem dövmeli bir kol, dövmeli bir bacak, dövmeli bir surat! Ne oldu bizim gençlere böyle? Sarhoş kafayla yapıyor, içkiyi içmiş; oturuyor yapıyor. Zaten araştırdığımda, bana 'Hocam genelde sarhoşken yaptırıyorlar' denildi. Vücuduna bilmem kaç bin tane iğne batırılıyor; ya geri zekalı olman lazım, yapısal olarak aklının olmaması lazım; ya da kafayı bulmuş olman lazım! Sonuçta her ikisinde de geri zekalılık var; sarhoşken de geri zekalısın...

"KANUNEN YASAKLANMALI"

Ya ne hale geldi bütün Müslümanların her yerinde dövme ya. Çıkın bir çarşıya ya her yerde dövme, gittikçe de artıyor. Bence kanunen yasaklanmalı. Sağlıklı bir şey de değil. Ne boyası kullandığın belli değil. Sıçan pisliğinden mi yapıldı, kurbağa idrarından mı yapıldı? Boyayı da bilmiyorsun. Tıbben yasaklanmalı. Ya burası Müslüman bir ülke ne işi var salyangozun soframızda. Devletin görevidir bu vatandaşa zararlı olan şeyi yasaklar. Hukukta bunun yeri vardır. Dövmeyi de yasaklasınlar kardeşim. Yapanların da kapatsınlar dükkanlarını. Bu nedir ya, gençlerimizin elinde kolunda...

"YAHUDİLERİN YAPMADIKLARINI YAPIYORUZ ARTIK"

Müslüman anne babaların evlatları bunlar... O elinde kolunda dövmesi olan, o bir karış şortla gezen, başını kapatmayan, içki içen, uyuşturucu kullanan, gençlerin birçoğunun annesi beş vakit namazlı teheccüd'e bile kalkıyor ya, operasyon büyük. O ondan özeniyor, bu bundan özeniyor. Bu işin önüne geçmeliyiz. Peygamberin laneti olan bir şeyi nasıl süs aracı olarak kullanırsın? Yahudiler bile yapmıyor ya! Bir yahudi kadar değil misin ya sen? Öyle bir hale geldik ki Yahudilerin yapmadıklarını yapıyoruz artık."

YORUMLAR (1)
  • MELİH YÜKSEL: burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti, özgür bir ülke, isteyen istediğini yapar, senin gibi geri kafalıların demesi ile hareket etmeyecek mu millet, Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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