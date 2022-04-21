Kadınların uygunsuz videolarını paylaşan Pakistanlıya sınır dışı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadınların uygunsuz videolarını paylaşan Pakistanlıya sınır dışı

21.04.2022 10:11
Kadınların uygunsuz videolarını paylaşan Pakistanlıya sınır dışı

SOSYAL medyada kadınların uygunsuz videolarını paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu N.M., yakalanarak sınır dışı edildi.

SOSYAL medyada kadınların uygunsuz videolarını paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu N.M., yakalanarak sınır dışı edildi.

Sosyal medya platformu 'TikTok'tan 22 Mart'ta kadınların uygunsuz videolarını paylaştığı belirlenen Pakistanlı N.M., yapılan araştırmalar sonucu adresi tespit edilerek, kolluk kuvvetlerince yakalandı. Hakkındaki adli işlemin ardından Göç İdaresi Binkılıç Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen N.M., 19 Nisan'da İstanbul Havalimanı üzerinden sınır dışı edildi.


YORUMLAR
500
Gaziosmanpaşa'da çocukları gizlice çekip sosyal medyada paylaşan Pakistanlı şüpheli yakalandı Gaziosmanpaşa'da çocukları gizlice çekip sosyal medyada paylaşan Pakistanlı şüpheli yakalandı Erzurum'da Tiktok videosu için, mesire alanını yaktılar: Video çekip paylaştılar Erzurum'da Tiktok videosu için, mesire alanını yaktılar: Video çekip paylaştılar

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadınların uygunsuz videolarını paylaşan Pakistanlıya sınır dışı - Son Dakika


Son Dakika
10:07 Selcan Ana'nın hayatını kaybettiği Kuruluş Osman dizisinde dün akşam neler oldu?
10:03 Tokat'ta "dinamik görünümlü saat" alarmı: Bomba sanıldı, yollar kapatıldı
09:57 Fransa cumhurbaşkanı adayları arasında "başörtüsü" ve cami tartışması! Le Pen: Yasaklayacağım, Macron: İç savaş çıkarırsınız
09:57 Demet Özdemir iddialı kıyafetiyle ayna karşısında poz verdi, müstakbel eşi Oğuzhan Koç'tan yorum gecikmedi
09:53 İstanbul TÜGVA binasında korkutan patlama! Polis, kadın zanlının izini sürüyor
09:47 Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Efe ve Zeynep neden gözaltına alındı?
09:34 1000 sivilin mahsur kaldığı Mariupol şehri hakkında konuşan Kadirov: Öğleden önce ya da öğleden sonra kontrol Rusya'ya geçecek
09:29 Gaziosmanpaşa'da patlama meydana geldi! Polis geniş güvenlik önlemleri aldı
09:26 Sadakatsiz dizisinde dün akşam neler oldu? Asya ve Volkan'ı gören Derin nasıl bir plan yaptı?
08:57 Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin başrol oyuncusu, kızının adını Pera koyacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 10:21:49. #1.12#
SON DAKİKA: Kadınların uygunsuz videolarını paylaşan Pakistanlıya sınır dışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement