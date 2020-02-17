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Kadir İnanır'dan sağlık durumu hakkında flaş açıklama!
15 dakika önce
Usta oyuncu Kadir İnanır'ın dün gece yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilmişti. Bu iddialar asılsız çıktı
Magazin İlavesi'ne konuşan Kadir İnanır söylentileri yalanlayarak şu ifadeleri kullandı: "Şu an sağlığım çok iyi. Jülide Hanım (Kural) ile kahvemizi içiyoruz. Turp gibiyim. Allah nazardan esirgesin."
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:41
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