Kadir İnanır'dan sağlık durumu hakkında flaş açıklama! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Kadir İnanır'dan sağlık durumu hakkında flaş açıklama! - Son Dakika Magazin

Kadir İnanır'dan sağlık durumu hakkında flaş açıklama!

15 dakika önce

Usta oyuncu Kadir İnanır'ın dün gece yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilmişti. Bu iddialar asılsız çıktı

Kadir İnanır'dan sağlık durumu hakkında flaş açıklama!, System.String[]

Magazin İlavesi'ne konuşan Kadir İnanır söylentileri yalanlayarak şu ifadeleri kullandı: "Şu an sağlığım çok iyi. Jülide Hanım (Kural) ile kahvemizi içiyoruz. Turp gibiyim. Allah nazardan esirgesin."

Kadir İnanır, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:41 
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