Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin 22 yaşındaki savunma oyuncusu Kadir Seven, Belçika temsilcisi Zulte Waregem'e transfer oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kadir Seven'in Zulte Waregem'e transferi konusunda iki kulübün anlaştığı duyuruldu.
Açıklamada, Çorum FK'ye verdiği emekler için genç savunma oyuncusuna teşekkür edildi.
Kadir Seven Belçika'ya Transfer Oldu
