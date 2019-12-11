Kadirli'de

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde "Engelleri spor ile aşıyoruz" sloganıyla "6. Geleneksel Atletizm ve Spor Şenliği" gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Şehir Stadyumu'nda düzenlenen şenliğe, rehabilitasyon merkezlerinden katılan zihinsel ve bedensel engelliler halat çekme, koşu, mekik ve uzun atlama gibi yarışlarda dereceye girebilmek için mücadele etti.

Yarışlarda dereceye giren engelliler, madalyalarını aldıktan sonra oyun oynadı, halay çekti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Bal, burada yaptığı konuşmada, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve sosyal yaşantılarına destek olmak amacıyla sportif ve kültürel faaliyetler yürüttüklerini belirtti.

Bedensel Engelliler İl Temsilcisi Dursun Köroğlu ise şenliklerle engellilerin güzel bir gün geçirdiğini kaydetti.